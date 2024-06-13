Diş hekimliği mesleği ölüyor: “Rant var, fakülte var; hoca yok, altyapı yok, eğitim yok, gelecek yok..."

Türk Dişhekimleri Birliği, kontrolsüzce açılan diş hekimliği fakültelerine ve giderek artan kontenjanlara karşı açıklama yaptı. Açıklamada, planlama yapılmadan yeni diş hekimliği fakültelerinin açılmaması, eğitimin devam ettiği fakültelerde kontenjanların azaltılması gerektiği ifade edildi.

HABER MERKEZİ

Türk Dişhekimleri Birliği, yetkililere çağrıda bulunarak diş hekimliği fakültelerinin sayısının azaltılması ve kontenjanın düşürülmesi talebinde bulundu.

Türk Dişhekimleri Birliği, "Diş hekimliği mesleği ölüyor: “Rant var, fakülte var; hoca yok, altyapı yok, eğitim yok, gelecek yok..." başlığıyla yayımladığı açıklamada taleplerini sıraladı.

Kontrolsüzce açılan diş hekimliği fakültelerine ve giderek artan kontenjanlara dikkat çekmek

amacıyla yayımlanan açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından 2014 yılında hazırlanan Sağlık İşgücü Hedefleri ve Sağlık Eğitimi 2023 Yılı Projeksiyonu Raporu'nda yer alan verilere dikkat çekildi.

HEDEFLENEN HEKİM SAYISI ÇOKTAN AŞILDI

Verilere göre, okul kontenjanları ve öğrenci sayılarındaki mevcut durumun devam etmesi halinde; diş hekimliği ve eczacılık mesleklerinin arzının ihtiyaçtan fazla olacağı ve diş hekimliğinde toplam kontenjanın her yıl en fazla bin olarak belirlenmesiyle 2023 yılında toplam 38 bin diş hekimine ulaşılacağı, bunun yeterli olacağı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı’nın 2023 yılında ulaşılması hedeflenen 38 bin dişhekimi sayısının 2021 yılında 39 bin 851 diş hekimiyle çoktan aşıldığı vurgulanan açıklamada, "Dişhekimliği Fakültelerinde son yıllardaki toplam kontenjan/ yeni kayıt sayısı ise Bakanlığın öngördüğü kontenjan sayısından oldukça fazladır" denildi.

ÇELİŞKİLER VAR

Yükseköğretim kontenjanlarının üniversitelerin kapasiteleri ölçüsünde, sektörel işgücü arz ve talebinin mevcut durum ve öngörülerle uyumlu olarak ve bölgesel ihtiyaçların dikkate alınarak belirlenmesinin sağlanması hedefinin yer verildiği maddelerle çelişkiler olduğuna dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçmiş 10 yıldaki artışın sürdürülmesi halinde, 2028 sonrası için tam bir felaket tablosu ile

karşı karşıya kalacağız.

Diş hekimliği Fakültelerine öğrenci alınmasının durdurulması ve mevcut öğrencilerin beş yıl

içinde mezun olması durumunda beş yıl içinde yaklaşık 50.000 yeni diş hekimi mezun olacaktır.

Toplam diş hekimi sayısı bu durumda yaklaşık 90.000 kişiye ulaşacak ve 2028 yılında bir

diş hekimine düşen nüfus yaklaşık 970 kişi olacaktır. Bu sayı AB ortalamasının da OECD

ortalamasının da üzerindedir. Ayrıca bu kadar hızla artan öğrenciye nitelikli eğitim verecek

öğretim üyesi kadrosunun yetiştirilmesi de mümkün bulunmamaktadır. Ayrıca fakülteler

arasında eğitimin niteliği, eğitici insan gücü ve altyapı açısından da ciddi oranda eşitsizlikler de

bulunmaktadır. Yükseköğretim alanında öğrenci başına düşen öğretim elemanı sayısı -nitelik

göz ardı edilse dahi- yetersizdir.

Kaldı ki, insan gücü planlamasında ilgili meslek alanındaki talep de temel unsur olarak

gözetilir. Gelişmiş ülkelerde diş hekimine yılda başvuru sıklığı kişi başı 5, ülkemizde ise sadece

0.62’dır. Bir başka anlatımla gelişmiş ülkelerde kişiler yılda beş kez diş hekimine giderken

ülkemizde ancak iki yılda bir kez diş hekimine başvurulmaktadır!

İnsan gücü planlaması; ülkelerin kaynaklarını verimli kullanmak adına en çok önem verdikleri

konulardan biridir. Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de diş hekimliği lisans eğitimi

en maliyetli eğitimdir. Bu anlamda diş hekimliği eğitiminde insan gücü planlamasının daha da

önem kazandığı bir gerçektir.

İhtiyaçtan fazla mezunun katlanarak meslek hayatına atılmasıyla diş hekimleri işsizlik ve düşük

ücret arasında sıkışmış, mesleğimiz ve emeğimiz değersizleşmiştir. Genç meslektaşlarımız ne

yazık ki sermaye tarafından adeta “Ucuz işgücü ara elemanı” gibi asgari ücretin bile altında

çalışmaya zorlanmaktadır.

Haklı olarak; zekâsı, çalışkanlığı ve aldığı eğitimin kendisine sağlaması gereken insani yaşam

ve mesleki itibar beklentisi içindeki diş hekimleri çalışma hayatındaki olumsuz koşullar, haklı

olarak duydukları gelecek kaygısı ve tükenmişlik duygusu nedeniyle ülkeden kaçış halindedir.

Öyle ki bu kaçışın her yıl daha da artarak devam edeceğini rahatlıkla söyleyebilecek veriler

mevcuttur.

Bu nedenle kamu kaynaklarının etkin şekilde kullanılması, diş hekimliği eğitiminin

geliştirilebilmesi, ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin niteliğinin korunabilmesi, yurtdışına göçün

durması ve diş hekimi emeğinin korunabilmesi için;

• İnsan gücü planlaması yapılmadan Diş hekimliği Fakültesi kesinlikle açılmamalıdır.

• Henüz eğitime başlamamış olan fakülteler ivedilikle kapatılmalıdır.

• Eğitim veren fakültelerde ise kontenjanların hızla azaltılmasını sağlayacak kararlar zaman yitirilmeden alınmadır.

• En önemlisi ülkedeki eğitim sistemi, siyasi popülizmden uzak bir yaklaşım ve bilimsel kriterlere uygun insan gücü planlamasıyla yeniden yapılandırılmalıdır."