Dış politikada tahmin dönemi: Sınır güvenliğinde olasılık hesabı

Jeopolitik konumu itibarıyla sınır güvenliği açısından önemli risklerle karşı karşıya olan Türkiye, AKP’nin dış politikası nedeniyle düzensiz göçün merkezi haline geldi. 2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaş sonrası uygulanan ve “Açık kapı politikası” olarak nitelendirilen politika, Türkiye’ye yönelik kontrolsüz gücü çarpıcı boyutlara çıkardı.

Sınır güvenliğinde gösterilen zafiyet nedeniyle eleştirilen AKP, 2024 yılında tartışmalı bir vize muafiyet uygulamasına imza attı. Türkiye ve Irak arasında imzalanan ve 1 Eylül 2024 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanan karşılıklı vize muafiyet anlaşmasının amacı, “İki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek” ifadesiyle açıklandı. Anlaşmanın, 15 yaş altı ve 50 yaş üstü vatandaşlar için alındığı belirtildi.

GÜVENLİK RİSKİ

Muhalefet, Türkiye'nin Irak ile imzaladığı vize muafiyet anlaşmasına tepki gösterdi. Irak’ın Türkiye’ye en çok yasa dışı göçmen gönderen ülkelerden birisi olduğunun altını çizen muhalefet, anlaşmanın güvenlik risklerini artırabileceğine dikkati çekti.

HAKAN FİDAN’A SORU

Tartışmalı anlaşma, TBMM gündemine de taşındı. CHP Milletvekili Aşkın Genç oldu. Genç, anlaşma yürürlüğe girdikten kısa bir süre sonra, 16 Eylül 2024 tarihinde soru önergesi verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yanıtlaması istemiyle verilen soru önergesinde, “Irak gibi uzun yıllardır istikrarsızlık yaşayan ve terör örgütlerinin faaliyet gösterdiği ülkelerden gelen kişiler için vize muafiyeti uygulamasının, ülkemizin güvenliği üzerinde olası riskleri doğurabileceği endişesi taşınmaktadır” denildi. Genç, Dışişleri Bakanı Fidan’a, “Vize serbestisi uygulamasının Türkiye'nin ulusal güvenliği üzerindeki potansiyel risklerini en aza indirmek için hangi stratejik adımlar planlanmaktadır?” diye sordu.

OLASILIK

Dışişleri Bakanlığı, Eylül 2024’te verilen soru önergesini ancak Mayıs 2025’te yanıtlayabildi. Anlaşmanın doğuracağı güvenlik risklerine yönelik soruları görmezden gelen Fidan, anlaşmanın 15 yaş altı ve 50 yaş üstü kişileri kapsaması itibarıyla güvenlik riski tehlikesi yaratmayacağını savundu.

Toplam üç cümleden oluşan yanıtta özetle şunlar kaydedildi:

“15 yaş altı ve 50 yaş üstündeki Irak vatandaşlarının vizeden muaf tutulması kararının alınmasında, söz konusu yaş gruplarındaki kişilerin düzensiz göçmen durumuna düşme olasılıklarının düşük olması dikkate alınmıştır.”

KAYGILARI GİDERMEYEN YANIT

CHP’li Aşkın Genç, Dışişleri Bakanlığı’nca verilen yanıtın, “Kamuoyunda oluşan güvenlik kaygılarını gidermekten uzak” olduğunu söyledi. Yanıtta yer alan, “15 yaş altı ve 50 yaş üstü kişiler için düzensiz göç riski ‘düşük” değerlendirmesinin, “Veri temelli bir güvenlik politikasından çok, öngörüye dayalı bir yaklaşım” olduğunu ifade eden Genç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sınır güvenliği bir iyi niyet meselesi değil, bilimsel ve şeffaf bir süreçtir. Karara gerekçe olarak gösterilen beşeri etkileşim ve diplomatik ilişkiler elbette önemlidir ancak asıl mesele, bu kişilerin girişinde hangi kontrollerin yapıldığı, hangi güvenlik önlemlerinin alındığıdır. Türkiye’nin artık sınır güvenliğini, ‘Muhtemelen bir şey olmaz’ mantığıyla değil, açık verilerle ve kamuoyunu tatmin edecek bir şeffaflıkla yönetmesi gerekiyor.”