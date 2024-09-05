Dış politikada yeni strateji: Başka devletlerden al haberi!

İktidarın dış politikadaki 'U dönüşü' tam gaz devam ederken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yıllarca “darbeci, katil” şeklinde nitelediği Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettahel-Sisi'yi ağırladı.

Gazeteci Murat Yetkin, görüşmeyi değerlendirdiği köşe yazısında dikkati çeken bir ayrıntıya değindi.

yetkinreport.com'daki yazısında Yetkin, "Türkiye'yi ilgilendiren haberleri başkasından alındığı"nı ifade etti.

"Mısır Cumhurbaşkanı’nın 4 Eylül’de Türkiye’ye geleceğini haftalar öncesinden Kahire kaynaklı öğrenmiştik" diyen Yetkin, "Dışişleri Bakanlığı neyse ki Türkiye-Mısır ilişkileri bilgi notlarıyla medyayı karanlıkta bırakmadı ama Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığının “gelecek” doğrulaması tarihi 3 Eylül oldu" ifadelerini kullandı.

Yetkin, şöyle devam etti:

"Suriye ile de belki İran’ın da katılımıyla dörtlü toplantı yapılabileceğini de Moskova kaynaklı öğreniyoruz. Sorunca, Dışişleri kaynakları Rusya’nın barıştırma girişimlerinin Ankara’da “olumlu” karşılandığını söylüyorlar. Örneğin, Türk donanmasının yegâne amfibik hücum gemisi TCG Anadolu’nun, ABD’nin “İsrail’in güvenliğini takviye” için Doğu Akdeniz’e gönderdiği USS Wasp amfibik çıkarma gemisiyle tatbikatını da Vaşington kaynaklarından öğrenmiştik. Milli Savunma Bakanlığı gelen eleştiriler sonrası “ortak eğitim çalışması” olarak doğruladı. Wasp halen İzmir’de demirli; Amerikalı bir askere çuval geçirme olayına tanık olduk ama şehirde her gün bir başka protesto gösterisi yapılıyor. Bu önemli haberleri neden önce dış kaynaklardan öğreniyoruz? Saklanacak ne var?"

"YENİ BİR İLETİŞİM TAKTİĞİ Mİ?"

"Acaba Ankara, dış politikadaki -bence olumlu yöndeki- bu keskin dönüşlerin sorgulanmaması için yeni bir iletişim taktiği mi benimsedi?" diye soran Yetkin, şunları ifade etti: