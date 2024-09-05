Dış politikada yeni strateji: Başka devletlerden al haberi!
İktidarın dış politikada 'U dönüşü' devam ederken Türkiye'yi ilgilendiren konularda başka devletlerden bilgilendirme yapılması "yeni bir strateji" olarak yorumlandı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettahel-Sisi'nin ziyareti, İzmir Limanı'na demirleyen ABD savaş gemisi ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BRICS Zirvesi'ne katılacağı haberlerine dikkat çeken Gazeteci Murat Yetkin, "Ankara, dış politikadaki bu keskin dönüşlerin sorgulanmaması için yeni bir iletişim taktiği mi benimsedi?" ifadelerini kullandı.
İktidarın dış politikadaki 'U dönüşü' tam gaz devam ederken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yıllarca “darbeci, katil” şeklinde nitelediği Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettahel-Sisi'yi ağırladı.
Gazeteci Murat Yetkin, görüşmeyi değerlendirdiği köşe yazısında dikkati çeken bir ayrıntıya değindi.
yetkinreport.com'daki yazısında Yetkin, "Türkiye'yi ilgilendiren haberleri başkasından alındığı"nı ifade etti.
"Mısır Cumhurbaşkanı’nın 4 Eylül’de Türkiye’ye geleceğini haftalar öncesinden Kahire kaynaklı öğrenmiştik" diyen Yetkin, "Dışişleri Bakanlığı neyse ki Türkiye-Mısır ilişkileri bilgi notlarıyla medyayı karanlıkta bırakmadı ama Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığının “gelecek” doğrulaması tarihi 3 Eylül oldu" ifadelerini kullandı.
Yetkin, şöyle devam etti:
"Suriye ile de belki İran’ın da katılımıyla dörtlü toplantı yapılabileceğini de Moskova kaynaklı öğreniyoruz. Sorunca, Dışişleri kaynakları Rusya’nın barıştırma girişimlerinin Ankara’da “olumlu” karşılandığını söylüyorlar.
Örneğin, Türk donanmasının yegâne amfibik hücum gemisi TCG Anadolu’nun, ABD’nin “İsrail’in güvenliğini takviye” için Doğu Akdeniz’e gönderdiği USS Wasp amfibik çıkarma gemisiyle tatbikatını da Vaşington kaynaklarından öğrenmiştik. Milli Savunma Bakanlığı gelen eleştiriler sonrası “ortak eğitim çalışması” olarak doğruladı. Wasp halen İzmir’de demirli; Amerikalı bir askere çuval geçirme olayına tanık olduk ama şehirde her gün bir başka protesto gösterisi yapılıyor. Bu önemli haberleri neden önce dış kaynaklardan öğreniyoruz? Saklanacak ne var?"
"YENİ BİR İLETİŞİM TAKTİĞİ Mİ?"
"Acaba Ankara, dış politikadaki -bence olumlu yöndeki- bu keskin dönüşlerin sorgulanmaması için yeni bir iletişim taktiği mi benimsedi?" diye soran Yetkin, şunları ifade etti:
"Ankara’nın bunu sadece dikkatlerin “İsrail karşıtlığı odaklı diplomasiden” dağılmaması adına yaptığını düşünenler de yanılıyor. Bana kalırsa Erdoğan 5 Kasım 2024 seçimlerinde yeni ABD Başkanı belli olana dek -İsrail dışında- ABD sistemiyle ters düşmeyecek adımlar atarken düşük profilde kalmak istiyor.
Bunun bir örneğini de BRICS toplantıları örneğinde görüyoruz. Erdoğan’ın 22-24 Ekim tarihlerinde Rusya’nın Tataristan Federal Cumhuriyeti başkenti Kazan’da yapılacak BRICS Zirvesine davet edildiği ve daveti kabul ettiği haberi de yine Moskova’dan geldi. Dışişleri kaynakları bilgileri olmadığını kendileriyle bilgi paylaşılmadığını söylüyor. Bilgi paylaşmayan Rusya Dışişleri bakanlığı mı yoksa Türkiye Cumhurbaşkanlığı mı? 4 Eylül sabahı itibarıyla Beştepe’den henüz doğrulama ya da yalanlama gelmemişti."