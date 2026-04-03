Dış ticaret açığı 11 milyar doları aştı

Ekonomi Servisi

GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat martta 2025'in aynı ayına kıyasla yüzde 6,4 azalışla 21 milyar 918 milyon dolar, ithalat ise yüzde 8,4 artışla 33 milyar 181 milyon dolar olarak belirlendi. Geçen yılın aynı dönemine göre dış ticaret hacmi yüzde 2 artarak 55 milyar 99 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 56,6 artışla 11 milyar 263 milyon dolara çıktı.

Geçen ay en çok ihracat, yüzde 2,6 azalış ve 11 milyar 551 milyon dolarla "ham madde" grubunda yapıldı. Bu grubu yüzde 15,3 düşüş ve 6 milyar 682 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 2,7 azalış ve 3 milyar 140 milyon dolarla "yatırım malları" takip etti. Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 93,7 yani 20 milyar 530 milyon dolar, tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 3,7, 811 milyon dolar, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,9, 420 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Martta en çok ithalat, yüzde 11,5 artış ve 23 milyar 234 milyon dolarla "ham madde" grubunda yapıldı. Bu grubu yüzde 5,3 azalış ve 4 milyar 937 milyon dolarla "tüketim malları" ve yüzde 7,9 yükseliş ve 4 milyar 849 milyon dolarla "yatırım malları" izledi.

Sektörlere göre ithalat payları, yüzde 80,1 ile imalat sanayisinde 26 milyar 569 milyon dolar, yüzde 12,9 ile madencilik ve taş ocakçılığında 4 milyar 279 milyon dolar, yüzde 4,6 ile tarım, ormancılık ve balıkçılıkta 1 milyar 513 milyon dolar olarak hesaplandı. Martta en fazla ithalat yapılan ülkeler, 4 milyar 761 milyon dolarla Çin, 2 milyar 540 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 35 milyon dolarla Rusya oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI %27,5 ARTTI

GTS kapsamında ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat, yüzde 3,1 azalarak 63 milyar 279 milyon dolar, ithalat yüzde 4,7 yükselerek 91 milyar 957 milyon dolar, dış ticaret hacmi yüzde 1,4 artışla 155 milyar 236 milyon dolar olarak hesaplandı.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 27,5 yükselişle 28 milyar 679 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 68,8 olarak belirlendi.