Dış ticaret açığı 8,4 milyar dolar

Haber Merkezi

Ocak ayına ilişkin dış ticaret verileri açıklandı. İhracat, takvim etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azalarak 20,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış ihracat ise yüzde 3,7 artışla 272,5 milyar dolara yükseldi.

İthalat ocak ayında 28,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken dış ticaret açığı yüzde 11,2 artarak 8,4 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yaklaşık yüzde 71 oldu. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı 92,9 milyar dolar oldu.