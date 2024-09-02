Dış ticaret açığı ağustos ayında 4.9 milyar dolar oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Bolat, "Ağustos ihracatımız 2023'ün aynı ayına göre yüzde 2,4 artış ile 22,1 milyar dolar olmuş ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek ağustos ihracatı olarak kayıtlara geçmiştir" ifadelerini kullandı.

"Dış ticaret açığındaki azalma devam ediyor" diyen Bolat, "Son 34 ayın en düşük ticaret açığı Ağustos'ta gerçekleşti 4.9 milyar dolar ile. 34 ay önce daha düşüktü. İthalatta azalma trendi devam ediyor, ithalat Ağustos'ta 27 milyar dolara geriledi, yüzde 10,8'lik gerileme söz konusu, değer olarak 3,3 milyar dolar azaldı" ifadelerini kullandı.

"Bu sonuçlar ülkemiz adına çok sevindirici" diyen Bolat, "Ocak-Ağustos'ta ithalat geçen yılın aynı döneminde 247 milyar dolarken bu yıl 225,7 milyar dolara geriledi. Dış ticaret dengesi gerçekten iyileşiyor ve son 1 yılda dış ticaret açığımız 78.6 milyar dolara geriledi. Bir yıl önce aynı rakam yıllıkta 118.6 mliyar dolardı. Son bir yılda dış ticaret açığımızda 40 milyar dolar gerileme sağlandı" ifadelerini kullandı.