Dış ticaret açığı büyüyor

Ekonomi Servisi

TÜİK, ekim ayına ilişkin, "Dış Ticaret İstatistikleri"ni açıkladı. Buna göre, 2025 yılı Ekim ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,0 artarak 23 milyar 941 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 7,2 artarak 31 milyar 521 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 224 milyar 469 milyon dolar; ithalat yüzde 6,1 artarak 299 milyar 152 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2025 Ekim ayında yüzde 3,8 artarak 22 milyar 25 milyon dolardan 22 milyar 826 milyon dolara yükseldi. Ekim ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 5,2 artarak 22 milyar 684 milyon dolardan 23 milyar 865 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı ekim ayında 1 milyar 10 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 4,5 artarak 46 milyar 721 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 95,8 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 27,6 ARTTI

Ekim ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,6 artarak 5 milyar 938 milyon dolardan 7 milyar 580 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ekim ayında yüzde 79,8 iken, 2025 Ekim ayında yüzde 76,0'a geriledi. Dış ticaret açığı Ocak-Ekim döneminde yüzde 13,3 arttı. Ocak-Ekim döneminde dış ticaret açığı yüzde 13,3 artarak 65 milyar 913 milyon dolardan, 74 milyar 683 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Ekim döneminde yüzde 76,6 iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 75,0'a geriledi.

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2025 Ekim ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,4; tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,3; madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

Ocak-Ekim döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,5; tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,3; madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2025 Ekim ayında ara mallarının payı yüzde 68,3, sermaye mallarının payı yüzde 16,0 ve tüketim mallarının payı yüzde 15,5 oldu. İthalatta, 2025 Ocak-Ekim döneminde ara mallarının payı yüzde 68,9, sermaye mallarının payı yüzde 14,6 ve tüketim mallarının payı yüzde 16,2 oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2025 Ekim ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 1,7, ithalat yüzde 4,8 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2025 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 2,0, ithalat yüzde 7,2 arttı.