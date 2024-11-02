Dış ticaret açığı ekimde geriledi

Türkiye'nin dış ticaret açığı ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre sınırlı gerileme kaydetti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile Antalya'da düzenlediği basın toplantısında, ekim ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Bolat'ın açıkladığı verilere göre, ekim ayında dış ticaret açığı 5,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ekim ayında ihracat rekoru kırıldığını söyleyen Bolat, "İhracatımız yüzde 3,6 artış ile 23 milyar 600 milyon doları aştı. Geçen yıl aynı aya göre yaklaşık 800 milyon dolar arttı. İthalatta ekim ayı ithalatı yüzde 0,1 azaldı" ifadelerini kullandı.

İTHALAT 29,4 MİLYAR DOLAR OLARAK KAYDEDİLDİ

Aynı dönemde ithalat yüzde 0,1 düşüşle 29,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2,9 puan artarak yüzde 80,4 olarak gerçekleşti. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 3,7 puan artarak yüzde 91,4 olarak gerçekleşti.

Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 5,5 puan artarak yüzde 97,7 olarak gerçekleşti.