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Dış ticaret açığı ocak ayında yüzde 21,9 arttı

TÜİK verilerine göre, ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %21,9 artarak 6 milyar 185 milyon dolardan, 7 milyar 538 milyon dolara yükseldi.

Ekonomi
  • 27.02.2025 10:11
  • Giriş: 27.02.2025 10:11
  • Güncelleme: 27.02.2025 10:15
Kaynak: Haber Merkezi
Dış ticaret açığı ocak ayında yüzde 21,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ihracat ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,8 artarak 21 milyar 165 milyon dolar, ithalat %9,6 artarak 28 milyar 703 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTTI

Ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %21,9 artarak 6 milyar 185 milyon dolardan, 7 milyar 538 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak ayında %76,4 iken, 2025 Ocak ayında %73,7'ye geriledi.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA

Ocak ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 782 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 371 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 280 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 12 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 979 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %30,3'ünü oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI RUSYA ALDI

İthalatta Rusya ilk sırayı aldı. Ocak ayında Rusya'ya yapılan ithalat 4 milyar 399 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 86 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 854 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 430 milyon dolar ile ABD,  950 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %44,3'ünü oluşturdu.

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