Dış ticaret açığı yıla artışla başladı

Ekonomi Servisi

Ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 artarak 7 milyar 511 milyon dolardan, 8 milyar 380 milyon dolara yükseldi. TÜİK verilerine göre dış ticaret açığı yıla artışla başladı. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2026 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,0 azalarak 20 milyar 315 milyon dolar, ithalat yüzde 0,1 artarak 28 milyar 695 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 artarak 7 milyar 511 milyon dolardan, 8 milyar 380 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak ayında yüzde 73,8 iken, 2026 Ocak ayında yüzde 70,8'e geriledi.

Ocak ayında toplam ihracatın yüzde 92,7’sini imalat sanayi oluşturdu. Tarım, ormancılık ve balıkçılığın payı yüzde 4,8, madencilik ve taş ocakçılığının payı ise yüzde 1,8 olarak kaydedildi.

Teknoloji yoğunluğuna göre bakıldığında, yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,3 seviyesinde kaldı. İthalatta ise yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ürünleri içindeki payı yüzde 12,9 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre, Ocak ayında ithalatın yüzde 72,1’ini ara malları oluşturdu. Sermaye mallarının payı yüzde 14,3, tüketim mallarının payı ise yüzde 13,1 olarak gerçekleşti. Ocakta en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Birleşik Krallık, ABD, İtalya ve Irak da onu izleyerek ilk beş ülke arasında yer aldı. İlk beş ülkeye yapılan ihracat toplam ihracatın yüzde 30,7’sini oluşturdu. İthalatta ise ilk sırayı 4 milyar 283 milyon dolar ile Çin aldı.