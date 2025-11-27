Dış ticaret açığı yüzde 27,6 arttı

TÜİK, ekim ayına ilişkin, "Dış Ticaret İstatistikleri"ni açıkladı. Buna göre, 2025 yılı Ekim ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,0 artarak 23 milyar 941 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 7,2 artarak 31 milyar 521 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 224 milyar 469 milyon dolar; ithalat yüzde 6,1 artarak 299 milyar 152 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İHRACAT YÜZDE 3,8, İTHALAT YÜZDE 5,2 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2025 Ekim ayında yüzde 3,8 artarak 22 milyar 25 milyon dolardan 22 milyar 826 milyon dolara yükseldi.

Ekim ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 5,2 artarak 22 milyar 684 milyon dolardan 23 milyar 865 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı ekim ayında 1 milyar 10 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 4,5 artarak 46 milyar 721 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 95,8 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 27,6 ARTTI

Ekim ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,6 artarak 5 milyar 938 milyon dolardan 7 milyar 580 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ekim ayında yüzde 79,8 iken, 2025 Ekim ayında yüzde 76,0'a geriledi.

Dış ticaret açığı Ocak-Ekim döneminde yüzde 13,3 arttı

Ocak-Ekim döneminde dış ticaret açığı yüzde 13,3 artarak 65 milyar 913 milyon dolardan, 74 milyar 683 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Ekim döneminde yüzde 76,6 iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 75,0'a geriledi.

İMALATIN İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 94,4 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2025 Ekim ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,4; tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,3; madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

Ocak-Ekim döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,5; tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,3; madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

ARA MALLARININ İTHALATTAKİ PAYI YÜZDE 68,3 OLDU

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2025 Ekim ayında ara mallarının payı yüzde 68,3, sermaye mallarının payı yüzde 16,0 ve tüketim mallarının payı yüzde 15,5 oldu. İthalatta, 2025 Ocak-Ekim döneminde ara mallarının payı yüzde 68,9, sermaye mallarının payı yüzde 14,6 ve tüketim mallarının payı yüzde 16,2 oldu.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Ekim ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 2 milyar 3 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 423 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 409 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 210 milyon dolar ile Irak, 1 milyon 152 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,1'ini oluşturdu.

Ocak-Ekim döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 18 milyar 554 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 13 milyar 811 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 13 milyar 427 milyon dolar ile ABD, 10 milyar 987 milyon dolar ile İtalya ve 9 milyar 883 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,7'sini oluşturdu.

İTHALATTA ÇİN BİRİNCİ

İthalatta ise ilk sırayı Çin aldı. Ekim ayında Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 977 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 712 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 326 milyon dolar ile Almanya, 2 milyar 5 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 828 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,9'unu oluşturdu.

Ocak-Ekim döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 40 milyar 731 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla; 35 milyar 508 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 24 milyar 598 milyon dolar ile Almanya, 14 milyar 570 milyon dolar ile ABD, 12 milyar 886 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,9'unu oluşturdu.

İHRACAT YÜZDE 1,7 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2025 Ekim ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 1,7, ithalat yüzde 4,8 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2025 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 2,0, ithalat yüzde 7,2 arttı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN PAYI YÜZDE 3,4 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsıyor. Ekim ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,4. Ocak-Ekim döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,5 oldu. Ocak-Ekim döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,6 oldu.



Ekim ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 84,4, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,7 oldu. Ocak-Ekim döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81,8 oldu. Ocak-Ekim döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 11,5 olarak kayıtlara geçti.

EKİM AYINDA 22 MİLYAR DOLAR TOPLAM İHRACAT

Özel ticaret sistemine göre, 2025 yılı Ekim ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak 22 milyar dolar, ithalat yüzde 9,5 artarak 29 milyar 959 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekim ayında dış ticaret açığı yüzde 34,4 artarak 5 milyar 921 milyon dolardan, 7 milyar 959 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ekim ayında yüzde 78,4 iken, 2025 Ekim ayında yüzde 73,4'e geriledi.

OCAK-EKİM DÖNEMİNDE 203 MİLYAR 993 MİLYON DOLAR İHRACAT YAPILDI

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artarak 203 milyar 993 milyon dolar, ithalat yüzde 6,9 artarak 280 milyar 748 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde dış ticaret açığı yüzde 14,9 artarak 66 milyar 775 milyon dolardan, 76 milyar 755 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Ekim döneminde yüzde 74,6 iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 72,7'ye geriledi.