Dış ticareti savaş vurdu

Ekonomi Servisi

Dış ticaret açığı mart ayında hızlı yükseliş kaydederek 11 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı Mart ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre martta dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56 artarak 7,2 milyar dolardan, 11,2 milyar dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Mart ayında yüzde 76,5 iken 2026 Mart ayında yüzde 66,1'e geriledi. İhracat bu ayda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalarak 21,9 milyar dolar, ithalat yüzde 8,2 artarak 33,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ocak Mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 27,5 artarak 22,5 milyar dolardan 28,7 milyar dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak-Mart döneminde yüzde 74,4 iken, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 68,8'e geriledi. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2026 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 azalarak 63,3 milyar dolar, ithalat yüzde 4,7 artarak 91,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.