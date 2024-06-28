Dış ticarette 6,5 milyar dolarlık açık

TÜİK'in açıkladığı verilere göre dış ticaret açığı Mayıs ayında geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Mayıs ayında yüzde 63,4 iken, 2024 Mayıs ayında yüzde 78,7'ye yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48 azalarak 12 milyar 495 milyon dolardan, 6 milyar 502 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Mayıs ayında yüzde 63,4 iken, 2024 Mayıs ayında yüzde 78,7'ye yükseldi.

Dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,3 artarak 24 milyar 66 milyon dolar, ithalat %10,4 azalarak 30 milyar 568 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde ihracat %4,5 arttı, ithalat %9,2 azaldı Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,5 artarak 106 milyar 877 milyon dolar, ithalat %9,2 azalarak 143 milyar 682 milyon dolar olarak gerçekleşti.