Dış ticarette açık büyüyor

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye’nin dış ticaret açığı artmaya devam ediyor. Dış satımdaki artışa rağmen ihracatçılar, hedeflerin uzak olduğunu ifade ediyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasım ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre Türkiye’nin ihracatı, kasım ayında yıllık bazda yüzde 3,1 azalışla 22,3 milyar dolar oldu. Aynı dönemde ithalat yüzde 2,4 artışla 29,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı kasımda yıllık bazda yüzde 22 artışla 7,3 milyar dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 4,2 puan azalışla yüzde 75,2, enerji verileri hariç tutulduğunda 2,5 puan azalarak yüzde 87,9, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda 0,1 puan azalarak yüzde 94,8 oldu.

Ocak-Kasım döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artışla 238 milyar 486 milyon dolar, ithalat yüzde 6,4 azalışla 311 milyar 703 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 2,7 düşüşle 550 milyar 189 milyon dolar olarak hesaplandı. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 27 azalarak 73 milyar 216 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76,5 oldu.

İhracat verileri: Kasımda en fazla ihracat yapılan ülke, 1 milyar 681 milyon dolarla Almanya oldu, bu ülkeyi 1 milyar 465 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 266 milyon dolarla İngiltere izledi. İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki oranı yüzde 48,1 olarak hesaplandı. Kasımda en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 9 milyar 365 milyon dolarla Avrupa Birliği (AB), 3 milyar 664 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri, 3 milyar 487 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

İthalat verileri: Kasımda en fazla ithalat yapılan ülkeler, 3 milyar 670 milyon dolarla Rusya, 3 milyar 632 milyon dolarla Çin ve 2 milyar 302 milyon dolarla Almanya oldu. İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 59,4 olarak kayıtlara geçti. Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 9 milyar 445 milyon dolarla AB, 7 milyar 138 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 6 milyar 140 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak belirlendi.

HEDEFLER UZAK

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladığı toplantıda yaptığı konuşmada, ihracat rakamlarını değerlendirdi. Gültepe, ihracattaki büyümenin bekledikleri seviyelerin gerisinde olduğunu kaydederek şöyle konuştu: "Yılın son ayına girmiş bulunuyoruz. 11 aylık ihracatta yüzde 2,5 artıdayız. Elbette çok daha fazlasını arzu ediyorduk. 2028 hedeflerimize ulaşabilmemiz için ihracatımızı her yıl çift haneli büyütebilmeliyiz. Ancak Avrupa başta olmak üzere küresel pazarlarda talebin yavaş seyretmesi bize olumsuz yansıdı. Ama asıl sorun rekabetçiliğimizi kaybetmemizden kaynaklandı. Eğer rekabetçiliğimizi koruyabilseydik bugün burada çok farklı rakamları konuşuyor olabilirdik. Biz 2025’le birlikte bu sorunların aşılacağını umut ediyoruz. Hızımızı kesen engeller kaldırılırsa 2025’te 280 milyar dolarlık hedefe emin adımlarla ilerleyebileceğimizi söyleyebilirim."