Dış ticarette hedefler şaştı

Dezenflasyon programı çerçevesinde yaklaşık 2 yıldan bu yana uygulanan baskılanmış kur politikası, dış ticarette tehlike çanlarının çalmasına neden olurken, kısıtlamalara rağmen yükselen ithalat sonrası bu yılın ilk iki ayında dış ticaret açığı 15,7 milyar dolara yükseldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın açıkladığı şubat ayı dış ticaret rakamlarına 2024 Şubat’ta 21,1 milyar dolar olan ihracat bu şubatta yüzde 1,5 azalarak 20,8 milyar dolara indi. İthalat aynı dönemde yüzde 3,8 artışla 28,9 milyar dolara yükseldi.

Bir yılda yüzde 20,5 artan aylık dış ticaret açığı 8,2 milyar dolar oldu. Aylık dış ticaret açığı şubattaki 8,2 milyar dolarla birlikte bu yılın ilk iki ayında 15,7 milyar dolara çıktı.