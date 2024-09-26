Dış ticarette küçük şirketler geride kaldı

Ekonomi Servisi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret İstatistikleri”, 2023 verilerini açıkladı. Şirketlerin dış ticaret faaliyetlerinin incelendiği istatistikler, ithalat ve ihracatta büyük şirketlerin baskınlığını ortaya koydu. Küçük ve orta ölçekli işletmeler, dış ticarette büyük şirketlerin gerisinde kaldı. Buna göre 2023’te 139 bin 349 şirket ihracat, 252 bin 908 şirket ithalat yaptı.

Geçtiğimiz yıl yapılan ihracatın neredeyse yarısını büyük ölçekli şirketler gerçekleştirdi. Toplam ihracatın yüzde 20,2’sini mikro ölçekli şirketler yaptı. İhracatta küçük ölçekli şirketlerin payı yüzde 17,5, orta ölçekli şirketlerin payı yüzde 18,8, büyük ölçekli şirketlerin payı da yüzde 43,4 oldu. İthalatta da benzer tablo tespit edildi. Büyük ölçekli şirketler, ithalatın yarısından fazlasını gerçekleştirdi. 2023’te toplam ithalatın yüzde 12,9’unu mikro, yüzde 13,1’ini küçük, yüzde 18,4’ünü orta ve yüzde 55,5’ini büyük ölçekli şirketler gerçekleştirdi.

İhracatın yüzde 48,5’ini, ithalatın ise yüzde 64,8’ini ilk 500 şirket yaptı. Şirketlerde en fazla dış ticaret yapan sektör sanayi oldu. Sanayi sektörü, toplam ihracatın yüzde 56’sını, ithalatın ise yüzde 46,8’ini yaptı.