Dışarıda HTŞ ile diyalog, içeride IŞİD’e tahliye

Politika Servisi

Cihatçı IŞİD üyelerinin 28 Haziran 2016 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlediği bombalı saldırı kapsamında tutuklu 7 sanıktan 6 sanığın serbest bırakılmasına ilişkin tartışmalar sürüyor. Gazeteci Alican Uludağ’ın haberine göre 45 kişinin öldüğü katliam davasında 46’şar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 604 yıl hapis cezasına çarptırılan 6 sanığın tahliye edildi. İletişim Bakanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise bu haberi yalanladı. Yapılan açıklamada “Söz konusu 6 sanık 8 yıldır tutuklu olup, saldırının faili değillerdir. Bu kişiler, örgüt üyeliği, örgütün finansı gibi suçlardan yargılanmaktadırlar. 6 sanığa isnat edilen suçlar yönünden tutuklu kaldıkları süreler verilecek cezaları karşılama ihtimali bulunduğundan tahliyelerine karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Yapılan açıklama ile tahliye kararı verilen kişiler hakkında ‘fail değiller’ açıklaması yapılsa da Anadolu Ajansı ‘45 ölüm için 45 kez müebbet hapis cezası’ ara başlığı ile sunduğu haberde tahliye edilen isimlerin "Anayasayı ihlal” ve 45 kişiyi "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 45 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdığını yazmıştı. Ayrıca bahsi geçen haberde mahkemenin sanıklar hakkında 142 kişiyi "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 2 bin 202 yıl, 45 kez "mala zarar verme" suçundan da 402 yıl hapis cezası verdiği belirtilmişti. IŞİD üyelerinin serbest bırakılması kararı ise Suriye’de Esad yönetimini deviren cihatçı HTŞ ile Saray rejiminin diyaloğu sonrasında gelmesi dikkat çekti.

TAHLİYE KARARI HTŞ İLE Mİ İLİŞKİLİ

Tahliye kararlarına tepkiler yükseldi. 10 Ekim Barış Derneği tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye yargısı tam da Maraş Katliamının 46. yıl dönümünde Atatürk Havalimanını basıp 45 kişiyi katleden IŞİD’lileri ‘verilen cezaların hakkaniyete uygun ve adil olmadığı’ gerekçesiyle, hatta neredeyse masum ilan ederek tahliye etti” denildi. Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: “IŞİD’lilerin katliamcı ve katil olduğunun, insanlık düşmanı olduğunun yargı tarafından anlaşılması için daha kaç katliam olması gerekiyor? Kaç kişinin daha ölmesi gerekiyor? Bu katliamların yargı sürecinde devletin bu katliamlardan önceden haberi olduğu, hiçbir önlem almadığı, katliam için IŞİD’lilerin adeta sırtının sıvazlandığı, yol verildiği ortaya çıkmışken hala neyin kanıtı bekleniyor. ‘Hakkaniyet ve adil olma’ niye IŞİD’lilere tanınan bir ayrıcalığa dönüşüyor? Bu sorular çoğaltılabilir ve aslında bu soruların cevabını hepimiz biliyoruz. Bir yargı kuralı haline gelen cezasızlık politikasının göstergesi olması yanında katliamcı zihniyetin devam ettiğinin göstergesi olması yanı sıra, IŞİD’in içinden çıkan HTŞ’nin Suriye’de iktidarı ele geçirmesi ile de ilintili olup olmadığı sorusu biz ailelerin ve kamuoyunun aklına gelmektedir. Bu karar katliamcı zihniyetlerin devam etmesinin önünü açmaktadır. Biz derneğimiz ve 10 Ekim Ailesi olarak bu yaranın açılmaması için, adalet için, barış için, mücadeleye devam edeceğiz."

TAHLİYE EDİLEN CİHATÇILAR NEREDE

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit bütçe görüşmelerinde IŞİD’lilerin tahliye edilmesini gündeme getirdi. Koçyiğit, şöyle konuştu:

"Buradan sormak istiyoruz Yargıtay’a, tam da IŞİD’vari çetelerin Orta Doğu’da yeniden halkların kaderini tayin etmeye çalıştığı bir ortamda bu tahliye emrini kimden, nereden aldınız? İbrahim Kalın’ın Şam ziyaretinde Colani’yle görüşmesinde bu mesele gündeme geldi mi? Tahliye edilen IŞİD’liler şu anda nerededir?

200 Hizbullahçıyı da nasıl serbest bıraktığınızı biliyoruz. Erdoğan ile HÜDA PAR görüşmesi oldu, anlaşıldı. Hizbullahçıları da serbest bıraktınız. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de bir açıklama yapmış, durumdan vazife çıkarmış, demiş ki ‘Terör saldırısının failleri serbest bırakılmış gibi bir algıya neden olmaktadır. Ancak tahliye edilen söz konusu 6 sanık sekiz yıldır tutuklu olup saldırının faili değildir’. Kendisine sormak istiyoruz: Siz kimin adına IŞİD’i savunuyorsunuz? IŞİD’i kimin koruduğunu, nasıl koruduğunu da bütün kamuoyunun, Türkiye halklarının takdirine bırakıyoruz."

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45 KİŞİYİ ÖLDÜRENLER SERBEST, SUÇU OLMAYANLAR CEZAEVİNDE

Gezi tutukluları Can Atalay, Osman Kavala, Tayfun Kahraman ile eski ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’i cezaevinde ziyaret eden Özgür Özel, açıklamalarda bulundu. Atatürk Havalimanı katliamında 45 kişiyi öldüren IŞİD’lilerin tahliye edilmesi kararını eleştiren Özel, "45 kişiyi öldürenleri salıyorlar, hiçbir suçu olmayanları burada tutuyorlar. Osman Kavala’nın karşı hücresinden çıktı saldıkları IŞİD’liler. Bugün Tayyip Bey ile el sıkıştı Suriye’de diye suçsuz insanların karşı hücresindeki 45 kişiyi öldürenler çıktı gitti" dedi. Özel, "Gezi’de yatan herkes hepimizin yerine yatıyor, hepimiz oradaydık. Can Atalay’ı AYM kararına rağmen salmayan Yargıtay 3. Dairesi, havalimanını tarayan 9 IŞİD’liyi saldı. Suriye’deki konjonktürden dolayı saldılar. Bu adaletsizlik son bulana kadar mücadele edeceğiz” diye konuştu.