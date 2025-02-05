Dışarıda kimse var mı?

HABER MERKEZİ

Hatay Depremzede Derneği, 6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerin ikinci yılı dolayısıyla hazırladığı raporu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) koordinasyon merkezinde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı.

Depremin ilk saatlerinde enkaz altındakilere yöneltilen “Orada kimse var mı?” sorusunun aslında hayatta kalanlar için de geçerli olduğunu belirten Dernek Başkanı Ekrem Deveci, raporlarına bu yıl “Dışarıda kimse var mı?” sorusuyla başladıklarını vurguladı.

RANT SEVDASI

Hazırlanan raporda iktidarın yıllardır süregelen rant politikalarına dikkat çekildi. Raporda şöyle denildi: “Rant düzeninin, denetimsizliğin ve ihmalkârlığın yarattığı bir felaket olarak tarihe geçmiştir. Bu deprem, insan hayatını hiçe sayan bir yönetim anlayışının bedelini halkın ödediği büyük bir toplumsal yıkımdır. Aradan geçen iki yıl, bu felaketin esas sorumlusunun siyasi iktidar ve merkezi yönetimin yıllardır süregelen plansızlıkları, rant odaklı politikaları ve halkın güvenliğini hiçe sayan uygulamaları olduğunu açıkça göstermiştir. Merkezi yönetim, afet yönetiminde tam anlamıyla sınıfta kalmış, kriz anında bizi yalnız bırakmıştır.”

RAPOR ANKARA’YA GİTTİ

Hatay Depremzede Derneği, eğitimden sağlığa barınmadan yargı sürecine kadar birçok eksiklerin sıralandığı raporla Ankara’ya giderek siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi. Önce SOL Partilileri ziyaret eden dernek üyeleri daha sonra İYİ Parti ve DEM Parti temsilcileriyle buluşarak partilerin genel merkezlerinde raporu sundu. Hatay Depremzede Derneği temsilcileri, kentte yaşayan yurttaşların taleplerini iletti.

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SORUMLULAR YARGILANSIN

Raporda, Hatay’da kalıcı konutların sağlanmadığı ve depremzedelerin geçici konteyner kentlerde yaşamaya mahkûm edildiği belirtildi.

Depremzedelerin bazı talepleri şöyle kaydedildi:

• Erişilebilir sağlık hizmetlerinin sağlanmalı

• Rezerv ve riskli alan dönüşümlerinde halkın görüşleri alınmalı

• Hatay için devlet hazinesinden özel bütçe ayrılmalı

• Deprem sonrası kaybolan vatandaşların akıbeti açıklanmalı

• Depremde yaşanan ihmallerin sorumluları yargılanmalı

• Deprem vergilerinin nasıl kullanıldığı açıklanmalı.

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GÖREVİNİ UNUTUYOR

Maraş merkezli depremlerin öncesinde bölgeye yönelik uyarıları dikkate almayan iktidar, depremin ardından da süreci de yönetemiyor. AKP iktidarı ve başta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olmak üzere hiçbir yetkili sorumluluk almıyor. Dün 6 Şubat Depremleri Sempozyumu’na katılan Çevre Bakanı Murat Kurum, muhtemel bir İstanbul depreminde 1.5 milyon konut ve işyerinin risk altında olduğunu belirterek, 600 bin dairenin ise her an yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu. Yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Kurum, belediyeleri göreve çağırarak kendi sorumluluğunu gizledi.