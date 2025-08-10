Dışarıdan içeriye mektuplar: Araftan mektup

Arda Karademir - Ev hapsinde tutulan öğrenci

Sevgili canlar,

Ben Arda. Attığım tweetler nedeniyle 1 Mayıs öncesinde sabaha karşı yapılan bir şafak operasyonuyla gözaltına alınan, ardından ev hapsi ve elektronik kelepçeye mahkûm edilen Galatasaray Üniversitesi 2’nci sınıf öğrencisiyim.

Sizlere “dışarıdan” yazıyorum. Ama bu “dışarı” kelimesi, benim için farklı bir anlam taşıyor. Çünkü 98 gündür ev hapsindeyim. Yani ne özgürüm ne de dört duvar arasındayım. Arafta olduğumu söyleyebiliriz. İnsanlarda gördüğüm tutumlar da biraz kafa karıştırıcı çünkü kimisi ihtiyaçlarımı karşılamak için elinden geleni yaparken kimisi ev hapsini fazla normalleştiriyor. Bildiğim tek şey 102 gündür bir tutsak olduğum.

19 Mart operasyonları sonrası ülke genelinde başlayan eylemler, üniversitemizde de karşılık buldu. Daha geçen dönem dersini aldığım İşletme Bölümü Başkanı Aylin Hoca’mızınki de dahil olmak üzere 27 kişinin diploması İmamoğlu ile birlikte iptal edilmişti. Galatasaray Üniversitesi öğrencileri olarak bu hukuksuzluğa boykotla hızlıca yanıt verdik. 20 Mart itibariyle boykot başladı, bununla birlikte kampüslerdeki sesimizi sokaklarda yükselttik. Bu ses ne sadece İmamoğlu’nun iptal edilen diplomasının ne de herhangi bir başka spesifik olayın tepkimesiydi. Bu ses artık taşan bardağın sesiydi. Kimse cezaevinde sadece muhalif siyasetçiler, öğrenciler varken, bütün suçlamalar bize yapılıp asıl sorumlulardan bir kişi bile cezalandırılmıyorken bunun akademik bir düzeltme olduğuna inanmaz, gördüğümüz şey bir siyasi operasyon. 23 senede evliye tekkesi olsa bir yanlış, bir hata yapar ama belli ki 23 yıldır işlenen tüm suçları biz işlemişiz, onlar hiç yanlış bir şey yapmamış.

***

Her yıl 1 Mayıs öncesi düzenlenen operasyonların bu seneki ayağında, kaldığım yurttan şafak operasyonuyla gözaltına alındım. Hakkımda “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla soruşturma açıldı. Normalde hukuk sistemi delilden suçluya gider; burada ise kişi seçiliyor, sonra delil aranıyor gibi. X hesabım incelendi ve süreçte yaptığım paylaşımlar dosyaya kondu ancak bu paylaşımların hiçbirinin cumhurbaşkanına hakaretle alakası yoktu. “Gözaltında tacize uğrayan kadınları her gün konuşmak”, idari sorumlulukları hatırlatmak da cumhurbaşkanına hakaret kapsamında olsa gerek.

Şafak operasyonuyla alındıktan sonra 4 gün gözaltında kaldım. Ailelerimize haber verilmedi, avukatlarımızla görüşmemiz engellendi. Hakkımızdaki suçlamayı üçüncü günün sonunda, ifadeye gitmeden bir saat önce öğrendik. Gözaltında uzun süre neden orada olduğumuzu bilmeden belirsizlik içinde bekletildik. Nezarethane girişinde duvarda gözaltındakilerin hakları yazar, belki de süs olsun diye asılıdır.

***

Bugün 9 Ağustos, tam 98 gündür ev hapsindeyim, 9 Eylül duruşma tarihi olarak belirlendi. Eğer itirazlarımız reddedilmeye devam ederse ev hapsinde 130 gün geçirmiş olacağım. Hâlâ telefonuma, bilgisayarıma ve kişisel eşyalarıma ulaşabilmiş değilim. Ne zaman ulaşacağımız da meçhul. Aslında, hukuken de fiilen de hâlâ bir belirsizlik içinde tutuluyorum.

Bu belirsizlik insanın zihnini yorsa da arkadaşlarımın sık sık ziyaret etmesi, selam göndermesi ve bana destek olması çok kıymetli. Bu belirsizliğin ve arafın içinde dayanışmanın ne kadar değerli olduğunu bizzat tecrübe ettim. Şunu çok net gördüm: Dayanışma yalnızca moral vermiyor, aynı zamanda umudu diri tutmayı sağlıyor. Ellerindeki sopayla verdikleri kararlar beni bir sosyal ölüme, içeridekileri karanlığa terk etmeye çalışırken bu dayanışma her şeyin geçeceğini hissettiriyor.

Dolayısıyla “dışarıdan içeriye mektuplar” serisinin bu dayanışmayı ve birlikteliğimizi hatırlatmasıyla çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kimse unutulmuşluk hissine, umutsuzluğa, karamsarlığa kapılmasın; bu yolla da olsa birbirimizin elini tutuyor olmak çok güçlü bir bağ.

Evet, güzel günler gelecek. Ama o güzel günler kendiliğinden, bir anda gelmeyecek; güzel günler dayanışmamız ile, haksızlık karşısında çıkardığımız ses ile, umut ile, aşk ile, hayat ile gelecek. Biz yeter ki yürüyelim.

Size buradan, araftan selamlarımı gönderiyorum.

Sevgiyle ve dayanışmayla...