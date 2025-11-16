Dışarıdan içeriye mektuplar: Benden size söylemesi

Ayşe Kulin - Yazar

İçerdeki arkadaş, selam.

Ben dışardakiyim.

Sen şimdi içerde olduğuna üzülüyor, ailenden uzaktasın diye kahroluyorsundur.

Kalbin haksızlığa uğramanın ateşiyle yanıyordur. Kurtulacağın zaman dilimi belliyse gün sayıyorsundur. Bilmem kaç kere ağırlaştırılmış yıllara mahkûm oldunsa isyan içindesindir. Aileni, çoluk çocuğunu dostlarını özlüyorsundur. Dışardayken aklına bile gelmeyen kırlarda koşmak, dağlara tırmanmak, dalgalarla boğuşmak gibi yapmadığın şeylere üzülüyor da olabilirsin. Üzülme. Hatta bu pahalılıkta evden beslenecek bir boğaz eksildi diye sevin.

Nasılsa bir gün çıkacaksın dışarı ama inan bana, yapmadıkların için pişman olduklarını yine yapmayacaksın. Çünkü her insan ancak sadece alıştığını yapıyor.

İçerdekine yazılan bir mektupta söylenecek şeyler mi bunlar, diyebilirsin. De! Aklına ağzına ne gelirse söyle. Çünkü tek özgürlüğün kendi kendine mırıldanacağın itirazlar artık... Çıkana kadar. Evet, çıkacaksın! Tabiatın kanunu böyle, hiçbir şey sonsuza kadar sürmüyor. Hiçbir şey sonsuza sek sürmediği için mutlaka çıkacaksın zaten. Bu cümlemin üzerinde düşün ve şimdi yazacaklarımı sana teselli olsun diye yazdığımı zannetme sakın. Ben sadece sana gerçekleri anlatmaya çalışıyorum ki aklın dışarda kalmasın.

***

Dışarısı kötü. Açlık sınırında yaşayanların sayısı çok yüksek. İnsanlar öfkeli ve bu öfke tehlike yaratıyor. En ufak bir bahane ile kavga çıkartıyorlar, ceplerinde kesici aletler, arabalarının bagajlarında sopalar taşıyorlar. Arabanı park ettiğin yerden çıkarmaya çalışırken arkandaki arabaya hafifçe değecek olsan, bittin. Tekme tokat dayak yersin. Sen de bir yumruk atacak olsan bu kez karnına bıçağı yersin. Adalet aramaya da kalkışma. Adalet artık sadece bir kadın adı. Kadın dedim de çağrışım yaptı, zaten eğer kadınsan otur oturduğun yerde, bir ay içinde 27 kadın öldürüldü şehrimizde! Allah bilir içerde dışardakinden çok daha emniyettesindir.

Erkek de olsan otur çünkü dışarı çıktığında markete, pazara veya üstüne başına bir şeyler almaya bir mağazaya gidecek olsan mesela ya da eli yüzü düzgün bir lokantada iki lokma yemek yiyecek olsan, ağzından fırlayacak küfür yüzünden gözaltına alınabilirsin, malum kimse anasına küfrettirmez çünkü. Diyelim ki bu yüzden kavgaya karıştın, hastanelik oldun, hastanedeyken o sıraya gir kayıt yap, bu sıraya gir sıra numarası al, şu sırada doktorunu öğren derken yeni bir kavgaya daha karışman ya da sinir krizi geçirmen kaçınılmazdır. Hastanelerde doktorların da tıpkı mafya babalarının olduğu gibi korumaları var artık, onları hastaların hışmından korumak için. Vallahi ellerinde kalırsın.

Diyelim ki hastanelik değil polislik oldun, haklı olman değil, iktidar partisinin en azından sempatizanı olman gerekiyor ki bu beladan sıyırasın.

Bak sana bir kıyak yaptım, dışarda başına gelebilecekleri tek tek saydım. Ayrıca hatırlatmış olayım, bir Paşa’mız vardı hükümlü gençleri niye ipe gönderdiği sorulduğunda, “Öldürmeyelim de besleyelim mi?” diye yanıtlamıştı. Devlet kesesinden ekmek elden su gölden beslenirken sen içerdeki arkadaş, otur oturduğun yerde. Dışarısı hem çok tehlikeli hem de fiyatlar el yakmayı bırak, yuva yıkıyor. Benden söylemesi. Sana içerdekilerin niye dışardakilerden daha avantajlı olduklarını anlatmaya çalıştım. Benden günah gitti. Karar senin, paşa gönlün nasıl istiyorsa öyle yap kardeşim.

Gözlerinden öpüyor koğuştaki diğer arkadaşlara selamlarımı yolluyorum. Allah huzurunuz, emniyetiniz için içerdeki günlerinizi uzun etsin dileklerimle.

İmza: Dışardaki