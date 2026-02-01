Dışarıdan içeriye mektuplar: Bu adaletsizlik unutulmayacak

Gül Çiftci - CHP Genel Başkan Yardımcısı

Sevgili yol arkadaşlarım,

Bu satırları size, demir kapıların ve kalın duvarların ötesinden yazıyorum. Ama bilin ki mesafe sandığınız kadar büyük değil. Çünkü siz yokken, biz dışarıda eksiliyoruz. Her biriniz, dışarıda kalan hayatlarımızdan bir parçayı da yanınızda götürdünüz. Kentlerinizden, sokaklarınızdan, meydanlardan…

Bu hafta mahkeme salonlarında yüzlerinize baktık. Yalnızca sanık sıralarında oturan yoldaşlarımızı görmedik; halkın oyuyla verilmiş bir yetkinin, sandığın iradesinin yargılandığını gördük. Sizler, işlediğiniz bir suçtan ötürü orada değilsiniz. Sizler, temsil ettiğiniz irade nedeniyle tutsaksınız.

Tutukluluk bir tedbir olmaktan çoktan çıktı; sessiz bir cezaya dönüştü. Savunma hakkınız daraltılırken, masumiyet karinesi sessizce yok sayılıyor. Zaman, aleyhinize işleyen bir araca çevriliyor. Biz dışarıda, siz içeride beklerken; adalet beklemek neredeyse bir direniş biçimi halini alıyor.

Ama bilin: Yalnız değilsiniz.

***

Zamanın nasıl aktığını biliyoruz. Günlerin birbirine benzediğini, saatlerin ağırlaştığını, beklemenin insanın içine çöktüğünü de. Bir kapının kapanma sesinin, bir anahtarın dönmesinin, insanın kalbine nasıl yer ettiğini de tahmin ediyoruz. Ama o kapılar her kapandığında, dışarıda birileri daha yüksek sesle konuşmaya başlıyor. Sizin susturulmak istenen sözünüz, bizde çoğalıyor.

Siz yokken kentleriniz eksik... Sokaklarınız eksik. Bir kentin sabahına karışan o tanıdık ses, o tanıdık adım bugün yok... Çünkü sizler, yalnızca bir makamı değil; bir ilişki biçimini temsil ediyordunuz. Halkla yan yana durmayı, birlikte karar almayı, kamuyu bir güç alanı değil ortak bir alan olarak görmeyi.

Bu yüzden içeride oluşunuz, yalnızca size verilen bir ceza değil bu ülkenin iyiye, doğruya, adile dair ihtimaline yöneltilmiş bir müdahale.

Sizleri kentlerine hizmet ettikleri için oraya koydular. Halkla bağ kurduğunuz, seçim kazandığınız, adalet ve eşitlik fikriyle yönettiğiniz için. Tam da bu yüzden asıl yargılanan bu ülkede seçmenin sözünün hâlâ bir anlam taşıyıp taşımadığıdır. Mücadele de buradadır.

Gezi’den bu yana tanıdığımız bir hikâyenin devamıdır. Önce itiraz suç sayıldı. Sonra o itirazın temsilcileri hedef alındı. Bugün şehir plancıları, gazeteciler, avukatlar, öğrenciler, sanatçılar derken; şimdi belediye başkanları...

İçeridekilerin sayısı artıyor.

Dışarıda kalanların omzundaki yük ağırlaşıyor.

Her sabah yeni bir tutuklama haberiyle uyanan bir ülke olduk. Her yeni dosya, hayatımızdan bir parçayı daha koparıyor. “Sıra kime gelecek” sorusu, artık fısıltıyla değil, yüksek sesle dolaşıyor. Ama bu soru, korkudan çok hafızayı diri tutuyor.

Çünkü biz, unutmamayı seçiyoruz.

Silivri’nin duvarları yüksek olabilir. Ama dayanışma, o duvarlardan daha inatçı. Duruşma salonlarında bekleyen aileler, adliye koridorlarında yan yana duran yurttaşlar, dışarıdan içeriye yazılan bu mektuplar… Hepsi aynı şeyi söylüyor: Buradayız. Vazgeçmiyoruz. Direniyoruz.

Sizlere buradan söz veriyoruz.

Bu yaşananlar normalleşmeyecek.

Bu adaletsizlik unutulmayacak.

Bu karanlık, üzeri örtülerek geçiştirilmeyecek.

***

Bir gün bu dosyalar kapandığında, bu mektuplar kalacak. Kimlerin içeride tutulduğunu, kimlerin susturulmak istendiğini, kimlerin direnmeye devam ettiğini anlatacak. Sizler, bu ülkenin hafızasında birer adaletin ertelendiği ama vazgeçilmediği bir dönemin tanıkları olarak yer alacaksınız.

Bir kentin iradesi duvarlar arasında tutulamaz.

Bir ülkenin vicdanı kilitlenemez.

Adalet er ya da geç yolunu bulur.

Şunu da bilmenizi istiyorum: Bu mektuplar yalnızca bugüne yazılmıyor. Bu satırlar, yarına bırakılan izlerdir. Bir gün çocuklara, gençlere, bu ülkenin zor zamanlarını anlatırken açıp göstereceğimiz sayfalardır bunlar. “Bakın” diyeceğiz, “Hukukun askıya alındığı bir dönemde bile insanlar susmadı.” Sizlerin adı, o sayfalarda onurla anılacak.

Çünkü bu ülkenin tarihinde, içeride olanların haklı çıktığı çok zaman oldu. Bugün de öyle olacak. Bugün sizi yargılayanlar, yarın bu yargılamaların neden yapıldığını açıklamak zorunda kalacak. O gün geldiğinde, bu mektuplar birer tanıklık olarak orada duracak.

Biz, adaletin yalnızca mahkeme salonlarında aranmadığını biliyoruz. Adalet bazen bir duruşta, bazen bir bakışta, bazen de böyle mektuplarda yaşar. Siz içerdeyken, biz bu adaleti diri tutmaya çalışıyoruz.

Aynı mücadeleyi sürdürüyoruz. Aynı umudu taşıyoruz. Aynı geleceği savunuyoruz. Gün gelecek, bu satırları birlikte, özgürlükle hatırlayacağız.

O güne kadar, buradayız.

Yanınızdayız.

Sevgiyle, dayanışmayla.