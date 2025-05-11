Dışarıdan içeriye mektuplar: Bu günler bitecek

Emine Üçpınar - Tutuklu öğrenci annesi

Canımın içi oğlum,

Sana olan sevgimi, özlemimi, gururumu kelimelerle anlatmam mümkün değil. Bugün Anneler Günü. Her zaman yanımda olacağını düşündüğüm, bugün senden 49 gündür uzak olmanın mutsuzluğuyla yazıyorum.

Ama unutma, mesafeler ne kadar uzun olursa olsun, kalbim her zaman senin yanında. Senin nasıl güçlü, vicdanlı ve dürüst olduğunu biliyorum.

Ne yaşarsan yaşa, adaletin er ya da geç yerini bulacağına inanıyorum. Seninle gurur duyuyorum. Hayat bazen zor sınavlarla bizi sınıyor ama seni içinde olan ışık her karanlığı aydınlatır. Sana sarılacağım günün hayaliyle yaşıyorum.

Unutma, yalnız değilsin. Seni dışarıda bekleyen herkes için ve kendin için gücünü koru ve inancını kaybetme.

Seni çok seviyorum.

Senin deyiminle “Validen”

Canım Berkay,

İyi ki oğlumun arkadaşı oldun. Ve ailemize dahil oldun. Seninle gurur duyuyorum. Yiğitcan’a da söylediğim gibi adalet er ya da geç yerini bulacak. Başın dik olsun. Dışarıda kocaman bir aile büyük bir heyecanla ve sevgiyle seni bekliyor.

Seni seviyorum.

Emine Annen.

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Oğlumun yeni arkadaşları, sizinle de ayrı ayrı gurur duyuyorum. Bu haksız ve hukuksuz süreç bitecek. Birbirinize destek olun ve bu günlerin en kısa sürede biteceğine inanın.