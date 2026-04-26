Dışarıdan içeriye mektuplar: Geleceğin günü hayal ediyoruz

Ediz Türkmen - İBB güvenlik görevlisi Çağlar Türkmen’in oğlu

Canım babam;

Seni anlatmaya nereden başlayacağımı bilemiyorum çünkü özlemek dediğim şey artık sadece bir duygu değil, içimde büyüyen kocaman bir boşluk oldu. Senin sesini duymadan geçen her gün, biraz daha eksiliyoruz sanki.

Sen yokken çok şey yaşadım babacım. Kep attım, gezdim, güldüm, yeni şeyler öğrendim. Bağlama çalmayı öğrendim mesela… Belki bir gün sana çalarım diye, belki duyarsın diye. Sensiz başladığım ortaokulun ilk karnesinde takdir belgesi aldım. Karnemle Çağlayan Adliyesi’ne gittim “Oğlun her şeye rağmen başarıyor, görsünler” diye. Herkes tebrik etti ama ben sadece seni aradım gözlerimle. Çünkü o gururu en çok seninle paylaşmak isterdim.

Biliyor musun, bazen kendimi güçlü göstermek zorunda hissediyorum. “Aslan pes etmez” diyorsun ya hep… Ben de etmiyorum babacım. Ama sen yanımda olmayınca kalbimin bir parçası hep eksik kalıyor.

Doğum gününü sensiz kutladık… Pastaya bakarken içimden “Keşke burada olsaydın” dedim. Dilek tutarken seni diledik. Çünkü benim en büyük dileğim sensin aslında.

Bu yaşına kadar bizim için elinden gelenin en iyisini yaptın. Belki zordu, belki yordu ama ben hep senin ne kadar çabaladığını gördüm. O yüzden başım hep dik. Senin de öyle olsun. Çünkü senin oğlun olmak benim en büyük gururum.

Seninle gurur duyuyorum babacım. Her şeye rağmen dimdik duruşunla, bize öğrettiklerinle.

Kardeşimle birlikte seni bekliyoruz, kapı çalacak ve sen geleceksin diye. O günü hayal ediyoruz. Belki şu an uzaktasın ama kalbimde hep yanımdasın. Seni çok seviyorum babacım.

***

Ekrem Amca;

Geçen duruşmada bana seslenmen, Nazım Hikmet’in 11 yaşında yani benim şu an olduğum yaşta yazdığı “Feryad-ı Vatan” şiirini okuman, beni fark etmen ve çocuklar için güzel dilekler dilemen. O an beni çok mutlu etti. Bizim yaşadıklarımızı anladığını hissettim. Biliyor musun Ekrem Amca, biz çocuklar aslında çok büyük şeyler istemiyoruz. Ne oyuncaklar, ne de büyük hediyeler. Biz sadece babalarımızı istiyoruz. Birlikte kahvaltı yapmayı, okuldan gelince sarılmayı, bayramlarda yan yana olmayı… En basit görünen şeyler, bizim için en büyük mutluluk aslında.

Senin bizim için çalıştığınızı biliyorum. Çocukların daha iyi bir geleceğe sahip olması için uğraştığınızı. Ama artık bu bekleyiş bitsin istiyorum. Hem sen, hem babam bir an önce evlerinize dönün istiyorum. Artık hiçbir çocuk babasından ayrı kalmak zorunda olmasın…

Hiçbir bayram eksik geçmesin. Biz çok şey istemiyoruz aslında. Kardeşimle birlikte seni de babamı da sabırsızlıkla bekliyoruz.

Sevgiyle.

Sizi çok seviyorum.