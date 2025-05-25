Dışarıdan içeriye mektuplar: ‘Görülmüştür’ damgası belki işe yarayabilir!

Canan Yıldız - Gazeteci

Yıl 1965… Aziz Nesin Berlin’de Dünya Antifaşist Yazarlar Toplantısı’nda bir konuşma yapar. Konuşma bittikten sonra Şilili büyük Şair Pablo Neruda, Nesin’e “Bu konuşmadan sonra nasıl döneceksiniz?” diye sorar. Aziz Nesin “Ben dönerim, Türkiye’de demokrasi var” yanıtını verince Neruda’nın tepkisi “Şimdi anladım sizin gülmece yazarı olduğunuzu” olur.

Bu toprakların acıdan da mizah üreten bir geçmişi var. Gezi’nin “orantısız” mizahı düştü aklıma… “Üç gündür yıkanamıyoruz TOMA gönderin!”

Aziz Nesin o konuşmasından yargılanır. Yani Pablo Neruda haklı çıkar! 60 yıl son da “demokratik” ülkede konuşanlar, itiraz edenler, eleştirenler, haber kaynaklarıyla görüşenler ya adliye koridorlarında ya da hapishanede… Memleketin sulh ceza hâkimlikleri önünde deyim yerindeyse kuyruk var.

O kuyruğa neden olanları en iyi, cezaevlerindeki siyasetçiler, gazeteciler, hukukçular, sivil toplumcular, öğrenciler biliyor.

Bu mektup onlara…

Gezi’nin neşesini taşıyanlara.

Sivil toplumun gelişmesi için elini taşın altına koyanlara.

Yurt yangınlarında ölen çocukları için yolları aşındıranlara.

Madenciye tekme atanlara karşı duranlara.

Hayatları görülmek istemeyenleri görünür kılmak için üretilen sanatı destekleyenlere.

Özgür ve özerk üniversiteler için kampüsleri dolduranlara.

Hocalarını yalnız bırakmayanlara.

Kayyumlara karşı duranlara.

Dört duvar arasında olsalar da gazetecilik yapmaya devam edenlere.

Bir kettle’dan tüm Türkiye’ye seslenenlere.

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Eminim sizler de yakından takip etmeye çalışıyorsunuzdur, imkânlarınız ölçüsünde tabii. Nitekim haberlere de konu oluyor kimi hapishanelerdeki gazete-televizyon kısıtlamaları, yasakları…

Yeniden bir anayasa tartışması başladı. Eminim sizler de 12 Eylül kalıntısı mevcut Anayasa’nın değişip değişmemesi gerektiği konusunu tartışıyorsunuzdur. Anayasa’ya uymayan bir iktidar anlayışı, yeni anayasa yapsa ne olur yapmasa ne olur dediğinizi de duyar gibiyim. Çünkü Anayasa’ya uyulmadığı için sizler bugün, devletin kendisini her gün yeniden hatırlattığı, yeniden ürettiği o hapishanelerdesiniz. Yine de yeni Anayasa sürecine sizler tarafından nasıl bakıldığını merak etmiyor değilim.

Çünkü yeni bir anayasa yapılacaksa sizlerin de görüşü olmalı, sorulmalı. Bir sistemin turnusol kâğıdı cezaevlerinden damıtılacak haklar konusu, dışarıdakilerin görüşünden kat be kat daha düşünülmüş, daha özgürlükçü olacaktır, kanımca…

Dışarıdan içeriye mektupları bu nedenle tersine mi çevrilse? Haber merkezlerine, anayasa çalıştaylarına, panellerine sizlerin mektupları mı ulaşsa? Cezaevi mektuplarının önemini, kalıcılığını edebiyata sirayetinden biliyoruz. Yeni bir toplumsal sözleşme yapılacaksa o mektuplar neden bu tartışmalara da sirayet etmesin.

Belki bu kez “görülmüştür” damgası mahremiyetin ihlalinin simgesi değil kamusallığın simgesi olacaktır! Belki bu kez işe yarayacaktır.