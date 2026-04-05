Dışarıdan içeriye mektuplar: Hakikat milyon olur, meydanları doldurur

Gökçe GÖKÇEN - CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili

Sevgili yol arkadaşlarım, değerli başkanlarım, arkadaşlarım…

Sizinle çok kez hukuku konuştuk, adaleti ve ülkemizi, ülkemizin güzel insanlarının geleceğini.

Çok çalıştık beraber. Çok tartıştık.

Haksızlığa karşı adaletin yanında olmak her zaman mücadelemizin bir parçasıydı.

Ama bir arkadaşını, bir yol arkadaşını orada görme ve oraya yakıştıramama duygusunu tam olarak tarif edebileceğimi sanmıyorum. İnsana üzüntü, öfke, özlem, sorumluluk ve mücadele azmi duygularını beraber hissettiriyor. “Herkes bilmeli” diyorsun. Böyle bir haksızlığı herkes bilmeli. Ve düşmanım bile yaşamasın…

Bu duyguyu hayatım boyunca hiç unutmayacağımı bilin isterim.

Bu satırlar 19 Mart darbesinin ardından ilk tahliye kararlarının çıkmaya başladığı 2 Nisan gecesinin ertesi günü yazılıyor. Bu darbe sürecine dair biraz konuşmak istiyorum.

Ama öncelikle beni ben yaptığına ve bir kuşağın onurlu mücadelesi olarak tarihe geçtiğine inandığım Gezi’nin davasından haksız yere yıllardır özgürlükleri gasp edilmiş olan Tayfun Kahraman, Osman Kavala, Can Atalay, Çiğdem Mater ve Mine Özerden’i çok özlediğimizi ifade etmek istiyorum. Bir kişisel inat ve sokaklarda büyüyen bir mücadeleden intikam almak uğruna Anayasa Mahkemesi kararlarının da, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının da uygulanmadığı anayasasız bir düzene geçildi.

25 Mart’ta Osman Kavala’nın AİHM’de duruşması yapıldı. Burada poğaçaların nasıl dağıtıldığına ve bunun neden stratejik bir suç faaliyeti olduğuna dair tuhaf bir hikâye dinlerken insan haklarını koruma ve sözleşme sistemiyle ceza yargılaması arasındaki farkı da bilmeyen bir hukuk akademisyeni olduğunu görmek gerçekten üzücüydü. Bir kayyumun atandığı günden bugüne öğrenci ve akademisyen düşmanlığı yapan Boğaziçi Üniversitesi’nin bu kayyumcy anlayışa uygun dekanıydı orada hükümeti temsil eden. Ancak neden AİHM kararlarının uygulanmadığını, Anayasa Mahkemesi’nin Gezi ile ilgili Can Atalay ve Tayfun Kahraman kararlarının neden uygulanmadığını açıklayamadığı gibi, Osman Kavala hakkında beraat kararı veren hâkimler hakkında disiplin incelemesi başlatıldığını da ilk defa orada duydu gibi görünüyor. Ne diyelim, yazık… Ama tarihe de önemli bir not.

Günler sonra Anayasa Mahkemesi, ihlal kararının hiçbir neden olmadan uygulanmadığını yeniden tespit etti ve Tayfun Kahraman için bir ihlal kararı daha verdi. Tayfun Kahraman’ı Gezi’deki yapıcı tavrıyla, mesleğine ve kentine sahip çıkan kararlı duruşuyla ve tatlı kızı Vera’ya olan sevgisiyle biliyoruz. Sağlık durumunu hep merak ve endişeyle takip ediyoruz. Bırakın bu kadar yılı, bir dakikasını bile cezaevinde geçirmemesi gereken bir yol arkadaşımız.

Burada elbette Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ kararlarının da bir an önce uygulanması gerektiğini hatırlatmak gerek. HDP’nin önceki dönem eş genel başkanı Figen Yüksekdağ’ın ağabeyini kaybettiğini öğrendim. Cezaevinde kaldığı neredeyse on yıllık süre boyunca babasını ve üç kardeşini kaybetmek, hele ki mahkeme kararına rağmen cezaevindeyken bu acıların yaşanması, herkesin bu mesele üzerine düşünmesini gerektiriyor.

***

Dönelim bir yıl önceki o güne, 19 Mart’a. O günden beri hiçbir şey eskisi gibi olmadı.

Bu topraklar aslında haksızlığa uğrama sırasını bekleyen insanlarla doludur. Bazen bir cesaret ortaya koyarsınız, örgütlenir ve çeşitli iktidar türlerini rahatsız etmeye başlarsınız, bazen de tesadüfidir. Fakat bu sefer sıranın bir diğerine gelmesinin ötesinde bir olaya tanıklık ediyoruz.

İktidarın seçimle değişecek olması fikrine savaş açıldı.

Yani ilk defa bir sonraki Cumhurbaşkanına ve kadrolarına darbe yapılıyor.

Baştan ifade edeyim. Halkı ve Cumhuriyet Halk Partisi’ni çok hafife aldılar ve çok büyük hata ettiler. Çünkü o günden bugüne attıkları her adımda halkı ve halkın ihtiyaçlarını devreden çıkaran, elitler arası bir siyaset dizaynını da hedeflediler. Sorun mu var? Bu bir avuç azınlık varlığını kabul ederse sorundur. Aynı bir avuç kişi, ”ismini koy” demezse sorunun ismi bile konulamaz. Bu bir avuç azınlık, kendisinin iyi olduğunu iddia edememektedir artık. Yorulmuştur. Bozulmuştur. Çürümüştür. Tam da o nedenle hep bir düşman seçer, hedef gösterilecek şeytan belirler. Kendi işlediği suçları örtmek için, dönemin anlatısına uygun suç ve suçlular ilan eder.

Soruşturma aşamasında gizlilik kararına rağmen dosyada olup olmadığı belli olmayan belgeler ve iddialarla ilgili konuşup durdular. “560 milyar” dediler, iddianamede bile yok. “Parkelerin altında paralar” dediler, iddianamede bile yok. “Delegelere 1200 telefon verildi” dediler, birini bile oraya yazamadılar. Kasalardan para çıkmış gibi haberler yaptılar, utanmayıp stok görüntü kullandılar. İddianamede yok. “Bavullarda paralar” dediler. İddianamede yine yok…

Öyle bir yargı düzeni kurmaya çalıştılar ki, biri çıkıp “Sen suçlusun” diyor. Sen gerçek olmayan bir şeyin, gerçek olmadığını kanıtlamaya çalışıyorsun. Bu sırada yalanlara daha büyük yalanlar ekleniyor ve “Nasılsa algıyı oluştururuz” diyen bir ahlaksızlığa toplumun inanması bekleniyor.

Duruşmaların canlı yayınlanması fikrinden kaçanlar, duruşmayı seyirciden de kaçırmaya çalışıyor: “Görmeyin, duymayın, ama bizim tüm iddialarımıza inanın” siyaseti.

Olur da her şeye rağmen hukukun işleyeceği tutarsa, davanın savcısı da aynı olsun, salondaki göstermelik hâkimi onun yakın arkadaşı olsun. Olur da yine problem çıkarsa diye duruşmalar başlamadan hemen önce Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun başkanı da aynı kişi oluversin. Yeni heyetin ufak ayrıntılarda söz dinlemeyeceği ya da acemiliği tutarsa, bakan sıfatıyla her duruşma günü ayrı bir açıklama yapılsın.

“Görmeyin, duymayın, ama bizim tüm iddialarımıza inanın” yargısı.

İddia makamından Cumhurbaşkanı adayına parmak sallama yargısı.

HHH

Ama dedim ya, halkı hafife aldılar.

Halk bilmez mi? Senin görmemen isteniyorsa, mutlaka senin aleyhine bir iş yapılıyordur orada. Mesele o salondakiler değildir sadece. Senin onu görmen ve duyman yasaksa, mesele tam da sensindir.

Halk bilmez mi? Sen yetersiz ve eksiksen, ister yanındakinin masasında bir Beyaz Toros olsun, ister başında “başsavcı” yazsın, ister kendi basınını çağır, ister bugünler hiç geçmeyecekmiş gibi cellatlık yap… Bir mikrofona belediye başkanı iftiracı olsun diye uğraştığını itiraf eder, malvarlığını açıklayamaz, sonra da “Beni eleştirmeyin ailem üzülüyor” diye ağlayacak pozisyona düşersin. Halk kimin ailesiyle tehdit edildiğini elbette yakından takip etmiştir.

1 yıl önce Meclis’te şöyle demiştim:

“Hakkımızda yalanlar

söylesinler.

Biliniz ki hakikat çok güçlüdür.

Hakikat, milyonlar olur

meydanları doldurur.

Hakikat 15,5 milyon olur, sandıkları doldurur.

Hakikat, çocukların Selçuk’ta, Kartalkaya’da yanarak öldüğü bir yeri, çocukların güldüğü bir Türkiye yapma özlemiyle görünür.

Hakikat, bir çocuğun “üzülme” diye resim yaptığı Ekrem İmamoğlu olur.

Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’ye gönderirsiniz, karşınıza her yerde milyonlarca İmamoğlu çıkar.”

Yarınlara ve bugün ne kadar kalabalık olduğumuzu hissetmek isteyenlere bir not olsun.

Tehditler büyük, ama onuruyla yaşayanların zerre korkusu yok.

Her yerde karşılarına çıkan Mehmet Murat Çalık’lar, Rıza Akpolat’lar, Aykut Erdoğdu’lar, Oya Tekin’ler, Özgür Kabadayı’lar, Hasan Mutlu’lar, Hakan Bahçetepe’ler, Hasan Akgün’ler, Alaattin Köseler’ler, İnan Güney’ler, Resul Emrah Şahan’lar, Kadir Aydar’lar, Muhittin Böcek’ler, Ömer Günel’ler, Tanju Özcan’lar, Utku Caner Çaykara’lar, Baki Aydöner’ler, Tunç Soyer’ler, Şenol Aslanoğlu’lar rüyalarına giriyor.

HHH

TELE1’e kayyum atayabilmek için tutukladıkları, hayatı boyunca

onuruyla yaşamış Merdan Yanardağ,

Duruşmaların başlamasının hemen öncesinde haberlerini ve yorumlarını tehdit olarak gördükleri Alican Uludağ,

İddianamelere ve yargıya dair haberleri nedeniyle sık sık tutuklanan ve ev hapsinden yeni çıkabilen Furkan Karabay,

BirGün Gazetesi’nde bana sorarsanız sadece bugüne dair gurur değil, geleceğe ve gazetecilik mesleğine dair umut veren İsmail Arı,

Tüm tutuklu gazeteciler…

Halka karşı suç işleyenler tarafından elbette tehdit olarak görülecek. Gerçeklerin ortaya çıkma huyu olduğu kadar, gerçekleri ortaya çıkarana hakkını teslim eden bir toplumumuz da var ne mutlu ki.

Cumhurbaşkanı adayımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun 18 Mart’ta bir iftar sofrasında “Kendimi milletime emanet ediyorum” dediği yerden; 15,5 milyon yurttaşımızın sandıklara, 25,5 milyon yurttaşımızın imzalara koşmasına, Genel Başkanımız Özgür Özel’in Saraçhane’de geçirdiği gecelerden 102 eylem boyunca meydanları dolduran güzel insanlarımıza bakınca bu ülkenin geleceğine umutla bakmamak mümkün değil. Çünkü burada sadece haksızlığa karşı bir çağrı değil, haysiyetli ve birlikte bir yaşam mücadelesi var. Sevgiyle birbirine tutunmaya karar vermiş milyonlar var.

Bugün yaşadığımız, değişim için yola çıkan o milyonların birbirini bulma hikâyesidir. Gelecekte dönüp baktığımızda gurur duyacağımız bir mücadelenin hikâyesidir.