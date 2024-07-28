Dışarıdan içeriye mektuplar: Hiç kimse seni susturamaz

Torunlarım bana kafamda bir köy ile dolaştığımı söyler, ben o köyde yaşıyorum. Senin kafanda ise bir evren ve sen o evrenin içinde yaşıyorsun, hapiste değil. Yakında çok sevdiğin memleketinin sokaklarında özgür bir kadın olarak yürümen için dua ediyorum.

Isabel Allende - Yazar

Hayran(ı) olduğum sevgili Çiğdem,

Yakın dostun Ayşe anlattı bana seni. Büyük bir haksızlığın kurbanı olmana çok çok üzgünüm. Umarım yakında Türkiye’deki siyasi durum değişir de sen ve senin gibiler özgürlüklerine kavuşur. Aramızda dünyalar var, sen hapiste ben ise Amerika’nın en güzel küçük kasabalarından olan Kaliforniya’daki Belvedere’deyim. Benimki gibi bir güzel hayat yaşayamadığın için sana yazmaya utanıyorum ama uzaklardan bir mesaj almak hoşuna gidebilir diye düşündüm.

Ünün/başarın, çalışmaların, yeteneğin ve sanat ile insan haklarına kendini adaman sadece hapishane duvarlarının içinde değil, bütün dünyayı dolaşıp pek çok insana dokunuyor. Ben de senin gibi bir hikâyeciyim. Ben kitaplar yazıyorum, sen hikâyeleri filmlerde, yazılarında ve başka birçok biçimde anlatıyorsun. Sanatın ve eylemciliğin el ele. Hiçbir şey ve hiçbir kimse seni susturamaz.

Torunlarım bana kafamda bir köy ile dolaştığımı söyler, ben o köyde yaşıyorum. Senin kafanda ise bir evren var ve sen o evrenin içinde yaşıyorsun, hapiste değil. Yakında çok sevdiğin memleketinin sokaklarında özgür bir kadın olarak yürümen için dua ediyorum.

Sevgi ve dayanışma ile

Isabel