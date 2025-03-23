Dışarıdan içeriye mektuplar: #KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz

Can CANDAN - Akademisyen

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önce diplomasının iptal edilmesi ve akabinde de gözaltına alınmasını takip eden, üniversite öğrencilerinin ülkenin her bir yanından seslerini yükselterek otoriter tek adam rejimine karşı verilmekte olan mücadeleye öncülük ettiği ve bizlere umut verdiği bugünlerde, bir akademisyen olarak bu yazıyı kaleme alma onuru da bana düştü. Öncelikle tüm Gezi tutuklularını selam ve sevgiyle kucaklıyor; en kısa zamanda bu hukuksuzluğun son bulmasını, özgürlüğünüze kavuşmanızı ve yanımıza gelmenizi dört gözle bekliyorum.

Üniversite öğrencileri sokaklara dökülmüş ve aynı zamanda Newroz da kutlanırken ilk olarak aklıma 2017'de Diyarbakır’daki Newroz kutlamasında 23 yaşındayken polis kurşunu ile arkasından vurularak öldürülen İnönü Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencisi Kemal Kurkut geliyor. Geçen akşam polisin saldırısı sonucu yaralanan ODTÜ öğrencilerinin görüntüleri ile birlikte de aklıma Gezi direnişi sırasında 19 yaşındayken dövülerek öldürülen Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Ali İsmail Korkmaz geliyor. Sonra da aklıma, 2020’de 23 yaşındayken bir erkek tarafından vahşice katledilen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin geliyor; Ocak 2020’de 21 yaşındayken ortadan kaybolan ve hâlâ bulunamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku ve 2024’te 21 yaşındayken ölümü hâlâ aydınlatılmayan Van 100. Yıl Üniversitesi Okul Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş geliyor…

Ne hazindir ki öldürülen üniversite öğrencileri tarihimize eklendi bu kayıplar... Her biri çocuğum, öğrencim olabilecek, gözlerinin içi gülerken genç yaşlarında hayattan koparılan bu insanlar için oturup derinden ve haykırarak ağlamak istiyorum.

Uzun yıllardır yargıyı ve kolluk kuvvetlerini kendi hukuksuzlukları için kullanmakta olan siyasi iktidar, bir süredir de üniversitelere yoğun bir şekilde el atmış durumda. Siyasi iktidarın, tanımı gereği özerk ve özgür olması gereken üniversiteleri kontrol etmeye çalışması, bir nevi onları kendi arka bahçesi haline getirme çabası yeni bir şey değil tabii. Sadece bu döneme ya da bu coğrafyaya özgü de değil. Özgür ve eleştirel düşüncenin yaşadığı ve yeşerdiği yerler olan üniversiteler otoriter rejimlerin hüküm sürdüğü her yerde, her zaman hedefteydi. Bunu geçmişte Nazi Almanya’sında da gördük, yakın dönemde Orbán yönetimi altında Macaristan’da da, Türkiye’de darbe dönemlerinde de… 1980 darbesinin bir kurumu olan YÖK ile üniversitelerin merkezden kontrol altına alınması ve 2016'daki olağanüstü hal dönemi KHK’leri ile başta Barış Akademisyenleri olmak üzere, muhalif akademisyenlerin üniversitelerden tasfiyesi akla geliyor.

Anayasa’da açıkça belirtilmiş ve korunması gereken üniversite özerkliğine müdahalenin bir başka yöntemi de rektör atamalarının önceleri YÖK, 2018’den bu yana ise doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından yapılması. Bu da şu anlama geliyor: Üniversite rektörleri, ilgili üniversitenin akademisyenleri ve diğer bileşenlerinin seçtiği değil, siyasi iktidarın uygun görüp de atadığı, ona biat edecek, Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasını hukuksuz bir şekilde iptal etmek gibi onun istediklerini yapacak kişiler oluyor. Her ne kadar Haziran 2024’te Anayasa Mahkemesi, rektörlerin doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından atanması yetkisinin bir KHK ile düzenlenmiş olmasının anayasamıza aykırı olduğuna hükmetmiş olsa da, ne o tarihe kadar Anayasa’ya aykırı bir yetkiyle yapılan atamalar iptal edildi, ne de bu karardan sonra Cumhurbaşkanı tarafından bu yetkinin kullanılmasına son verildi.

Anayasa’ya aykırı bir şekilde Ocak 2021'de Boğaziçi Üniversitesi'ne de bir “kayyum” rektör atanmasından ve bu atamaya karşı ‘Kabul Etmiyoruz, Vazgeçmiyoruz’ şiarıyla öğrencileri, mezunları, biz akademisyenleri ve üniversitedeki Eğitim Sen üyesi çalışanlarımızı bir araya getiren, özerk, özgür, demokratik üniversite için verilen mücadelenin başlamasından bu yana dört yıldan fazla zaman geçti. İki yüz yirminci haftasını tamamlayan bu itiraz ve sergilenen kararlılık; karda kışta, fırtınada, yağmurda, yaz sıcağında aralıksız olarak on altı mevsimdir devam eden direniş ile birlikte, bugünlerde üniversite öğrencilerinin güçlü bir şekilde ortaya koydukları itiraz ve hak talebi, taşıdıkları dövizler ve attıkları sloganlar bana şunu hatırlatıyor: Biat edilen yer üniversite olamaz, tabelasından ne yazdığının hiçbir önemi yok.

Umarım üniversitelerden yükselen bu itiraz içeride olan siz Gezi tutuklularına ve tüm siyasi tutuklulara da umut kaynağı oluyor ve sizleri yanımızda göreceğimiz özgür günlerin müjdesini veriyordur.

Not: Doğum günün kutlu olsun adaşım!