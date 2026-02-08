Dışarıdan içeriye mektuplar: Kumpaslardan bugüne yargıda aynı gölge var

Celal Ülgen - Avukat

Sevgili Ekrem Başkanım,

Bundan yıllar önce Ergenekon adı verilen davalarda Gülen Cemaati çok sıkı bir örgütlenme yanında devleti ele geçirmek ve kendi ideolojisini tek başına gerçekleştirmek için bazı girişimlerde bulunmuştu. Bu sebepledir ki bunun karşısında olan yurtsever askerler ve Atatürkçüler cemaatin ilk hedefi olmuşlardı.

İlk dava Ergenekon davasıydı. Yargılanan sanıkların hemen hemen her birinin ya bir dijital delili ya da bir disketi bulunmaktaydı. Bu davanın bu kadar çok ‘dijital belge’ üzerine kurulmuş olması Ergenekon davasına özgü bir durumdu. Birçok sanığın avukatı olmakla beraber itiraf etmeliyim ki ben de bu şekilde delillendirilmiş bir davayla ilk kez karşılaşıyordum. Ergenekon davasının avukatları olarak hepimiz iddianameyi gördüğümüz ilk andan itibaren hızla, dijital belgelerin geçersiz olduğunu ispatlamaya kilitlendik. Kanıtlar o kadar boş, baştan savma ve o kadar hızlı üretilmişti ki bunları ciddiye alıp savunma yapılamazdı. Ve kısa bir süre sonra bu ‘delillerin’ gerçek olmadığını, üretilmiş olduğunu kanıtlamayı başardık.

***

İlk mahkemenin başkanı henüz ‘yeterli bir eğitimden’ geçmediği için örgütlenmenin dışında kalmıştı. Bu nedenle tahliyeler hep ikiye bir oyla reddediliyordu. Bu oran bile kanıtların reddedilmesi için önemli bir etkendi. Çok geçmeden Mahkeme Başkanı gerek duruşmadaki tavrıyla gerekse tahliye işlemleri ile önemli bir iş yapmıştı.

İkinci dava ise yurtsever askerler hakkında açılan Balyoz Davası’ydı. Bu davayı hazırlayan polisler bu kez ‘ustalık’ iddiasında bulunmuşlardı. Haksız da sayılmazlardı çünkü bu kez gerçek CD’lerin arasına sahte ve düzenlenmiş CD’leri yerleştirmişlerdi. Söze konu edilen, Birinci Ordu Komutanlığı’nın çalışmasından kopyalanarak elde edilen dijital belge, 11 ve 17 nolu CD’lerdi. 11 nolu CD’nin kapağında “Or. K. Na” yazılıydı. Süha Paşa bu el yazısının kendisine ait olduğunu ancak böyle bir CD’yi hiç hatırlamadığını söylüyordu. Yoğun bir çalışmaya giriştik. Süha Paşa’nın el konulan el yazılarını didik didik inceledik ve sonuçta hayret edilecek bir sonuçla karşılaştık. 11 ve 17 numaralı CD’ler sonradan üretilmişti. CD’nin üzerinde yazılı bulunan “Or. K. Na” yazısı da üretilmişti. Süha Paşa’nın el yazısıyla yazılmış harfler başka bir yazısının çeşitli bölümlerinden kesilerek CD’nin üzerine kopyalamıştı. Ve sonunda 11 ve 17 numaralı CD’lerle ilgili bizim yaptırdığımız bilirkişi incelemesi sonucu dosyaya girdi ve bu durumu ispatlayabildik.

Üçüncü dava ise, Oda TV davasıydı. Davayı hazırlayan polisler bu kez karşı tarafın bilgisayarının güvenlik duvarını çökerterek ‘solucan’ denilen bir yöntemle suç konusu olabilecek belgeleri sanıkların bilgisayarlarına yerleştirmişlerdi. Buna da ‘cemaatçiler’ kendi aralarında ustalık işi diyorlardı yani Ergenekon davası acemilik, Balyoz davası kalfalık ve OdaTV davası da ustalık işleriydi. Konusunda gerçekten çok saygıdeğer bilirkişilerle çalıştık, bu konuyu incelemelerini istedik. Çok geçmeden adı geçen bilgisayarlara ‘solucanlar’ vasıtasıyla harici belge yüklendiği kanıtlayabildik.

***

Özetle, Ergenekon davaları diye bahsettiğimiz o dönemin ‘kumpas davaları’nda izlenen yöntemleri böyle anlatabiliriz. Aslında bu davaları anlatırken gerek avukatların ve gerekse sanıkların yaptıkları coşkulu savunmalardan sizlere hiç bahsetmedim. Amacım bu davalarla bugün açılan davalar arasında bir benzerlik ya da karşıtlık var mı buna bakmaktı.

Ergenekon, Balyoz ve Oda TV davalarına dikkat edildiğinde, iddiaları kanıtlamak için cemaatçilerin mutlaka ‘hukuka bağlı kalarak’ iddianame hazırladığı, iddialarını ‘delillendirdiği’ görülmüştür. Ancak bu dönemin siyasi davalarına baktığımızda hiçbir kanıtın olmadığı görülmektedir. FETÖ’cüler ne olursa olsun davalarda kanıt aramışlar bulamayınca da üretmişlerdi. Bugün gördüğümüz davalarda ise kanıt olarak bol söz var. Gizli tanıklıklar var. Oysa gizli tanık, suç konusu olay hakkında görgü ve bilgisine başvurulan, ancak güvenliği nedeniyle kimliği gizli tutulan kimsedir. Her olayda gizli tanık dinlenilemez. Gizli tanık deliline yalnızca bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda başvurulabilir.

Ben burada, davanın seyrinin değiştirebilecek güçte önemli olan gizli tanıklık müessesesini kabul ediyorum. Dikkat edilirse bu davalar kasıtlı olarak gizli tanıklık çerçevesinde tutulabilmesi için örgütlü davalar şekline büründürülmüştür. Aslında hiçbir örgütlülük bulunmamaktadır sadece gizli tanık ifadesine itibar edebilmek, burada gizli tanıklığı geçerli kılabilmek için ‘suç örgütü’ ihdas edilmiş, yaratılmıştır. Yani her şey baştan düşünülmüş, planlanmış ve uygulanmaktadır.

Sayın Başkan sizlere küçük bir özet yaptım geçmişte görülen davalarla içinde yüzdüğünüz davaların bir karşılaştırmasını yapmak istedim.

***

Bu davada ve diğer davalarda sizin ve dava arkadaşlarınızın bütün yükü, gizli tanıklık ve örgütlü suç çerçevesine itiraz etmenize bağlıdır. Bu da çok kolay olmasa gerekir. Çünkü yasa ‘gizli tanıklığı’ yasal olarak tanımlamıştır ancak umut bitmemektedir.

Bu davada tüm belediye başkanları ve diğer sanıklar büyük bir haksızlık içerisindedir. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Bu davada görev tanınan tüm meslektaşlarıma başarılar diliyorum. Bir zamanlar biz de büyük bir olumsuzluğun, karanlığın içindeydik. Bizler bu olumsuzlukların nasıl üstesinden geldiysek bu karanlığı nasıl aştıysak sizler ve avukatlarınız da öyle aşacaksınız.

Hepinize geçmiş olsun der yakın bir gelecekte tahliye olacağınıza umut var olduğumu bildiririm.