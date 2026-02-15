Dışarıdan içeriye mektuplar: Lekelenmeme hakkımıza ne olacak?

Avukat Tuba Torun

Türkiye’de, hukuksuzlukta en temel hukuk ilkelerinin dahi ihlal edildiği bir aşamaya gelindi. Örneğin, lekelenmeme hakkı. Lekelenmeme hakkı masumiyet karinesinin bir uzantısıdır. Hakkında soruşturma/kovuşturma yürütülen bir kişinin, onur, şeref ve haysiyetinin zarar görmemesi, toplum içindeki saygınlığının zedelenmemesi için, henüz karar verilmeden toplum nezdinde mahkûm edecek her türlü söz, yayın, haber gibi davranışlardan kaçınma olarak tanımlayabiliriz.[1]

Lekelenmeme hakkının ihlal edilmesi, bir çeşit “ön cezalandırma” demektir. İngiliz hukukçu William Blackstone “On suçlunun kaçması, bir masumun acı çekmesinden daha iyidir” der (Blackstone İlkesi). Çünkü ilkinin telafisi mümkündür fakat ikincisinin telafisi yoktur. Lekelenmeme hakkının ihlali, aynı zamanda AİHS’nin 6. maddesiyle güvence altına alınmış adil yargılanma hakkının ihlali anlamına gelir. Bu ihlal, TCK kapsamında iftiradan görevi kötüye kullanmaya kadar çok sayıda suçu birden teşkil eder. Disiplinel anlamda da meslekten çıkarılmayı gerektirecek kadar ağır fiillerdir.

Hukukun bir siyasi enstrüman olarak siyasetçinin itibarını zedeleme amacıyla kullanılmasına yargısal taciz (judicial harassment) deniliyor. Ülkede muhalefete yönelik yargısal taciz tırmanarak artıyor. İktidarın bilinçli şekilde hem medya üzerinden hem ceza infaz sistemi üzerinden yürüttüğü hiçleştirme ve itibarsızlaştırma taktiği inanılmaz boyutlara vardı. Hukuka aykırı olan gizli tanık beyanlarıyla başlatılan soruşturmalar, iftira niteliğindeki beyanlarla genişletildi. Bilhassa ekonomik suçlarda aranan somut deliller ortaya konulmaksızın ve kuvvetli suç şüphesi olmaksızın yüzlerce insan tutuklandı. Bu esnada, insanlar azılı suçlular gibi, dakikalarca uğraşılarak özenle sıralara dizildi, bu görüntüler her yanda yayımlandı. Paçavralarda soruşturma gizliliği çiğnenerek boy boy iftira manşetler atıldı, tutuklananlar cevap hakkını kullanamazken yandaş kanallarda akıl almaz tartışmalar çirkin dedikodular şeklinde her eve girdi.

Bunlar yapılırken bir an dahi düşünmediler, çünkü stratejilerinin kendisi “lekelemek” üzerineydi. Önemli olan lekelemek istedikleri kişiler hakkında halkın kafasında bir soru işareti bırakmak, ön yargı yaratmak, akan suyu bulandırmaktı. Karşımızda, seçimi kazanamayacaklarını gördükleri için hukuku tanımamak suretiyle algı oluşturmak için her türlü kötülüğü yapmaya kararlı insanlar var. Aksi halde işledikleri tüm bu ağır suçlardan dolayı yargılanacaklarının ve ağır cezalar alacaklarının farkındalar. Siyasi davalarda lekelenmeme hakkının ihlali, sadece bireysel bir hak kaybı değil, aynı zamanda demokratik temsilin de engellenmesidir. Dolayısıyla, bu yaşatılanlar aynı zamanda dev bir seçim kampanyası, seçmenin iradesini gasp etmeye yönelik büyük bir politik kumpas. Öte yandan, hukuksuz olması bir yana, ahlaktan yoksun bu kötü plandan kimseye bir hayır gelmeyeceği de açık.

Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanması sürece nasıl etki eder? Gürlek, defalarca yargısal bir görevden siyasi bir göreve atanacak kadar iktidarın güvendiği biri. Her atanmasıyla ülke açısından bir felaketin gündeme geldiği düşünüldüğünde, halkın “acaba özel bir operasyon için mi Adalet Bakanı yapıldı?” endişesi hiç de yersiz değil. Yıllardır Anayasa’yı ve yasaları ters yüz etmesinin getirdiği sorumluluğa karşı yasal koruma kalkanıyla ödüllendirildiği konusunda herkes hemfikir. Görevinin verdiği tüm yetkileri tepe tepe kullanacağı kuşkusuz. Nitekim, A Haber’de bazı baklaları çıkardı ağzından. Tutukluların sınırsız avukat görüşüyle ilgili yasa çalışmalarına başlamış bile. Yani, haksızca hapsettiklerinin temel hak ve özgürlüklerini ihlal edecek infaz uygulamaları üzerinde duracak gibi görünüyor. Diğer yandan idari bir görev olan bakanlık görevi kendisine, yine kendi cenahından birtakım sınırlamalar da getirecektir. Burada daha endişe verici olan kendisinin HSK Başkanlığı şapkası. HSK’nın hakim-savcı şikayetlerinde nihai karar merci olmasından Yargıtay-Danıştay üyelerinin atanmasına kadar geniş kapsamlı yargısal yetkilerini, yargı tarafsızlığını ve bağımsızlığını doğrudan bypass etme yönünde kullanması devasa bir tehlike ve kuvvetli bir ihtimal olarak karşımızda duruyor.

Günün sonunda geldiğim nokta ise şu: Hukuk uzuncadır gereği gibi uygulanmadığından koltuklar zaten anlamını yitirmişti. Diğer deyişle koltuklara kimlerin oturduğunun yapmamız gerekenler bakımından ayrıca bir önemi yok. Bizler, yani hakikati ve adaleti arayanlar, yola “Kurtuluş Savaşı” diyerek çıkmıştık. Bize düşen mücadelemize, bir adım geri atmadan devam etmek, sesimizi daha da çoğaltmak. Bedeller ödenir; önemli olan, adaleti, kendine “bakan”ların elinden kurtararak, daha fazla zarar görmeden Türkiye Cumhuriyeti’ni demokratik, laik, hukuk devleti haline kavuşturmak.

[1] Apaydın, Cengiz, “Lekelenmeme Hakkı ve Masumiyet Karinesi”, Ceza Hukuku Bilinci, Erişim: https://www.cezahukukubilinci.org/lekelenmeme-hakki-ve-masumiyet-karinesi/#:~:text=Su%C3%A7%20%C5%9F%C3%BCphesi%20alt%C4%B1nda%20olmayan%20ki%C5%9Filerle,zararlara%20u%C4%9Framas%C4%B1n%C4%B1%20engelleyen%20bir%20ilkedir., E.T. 07.02.2026