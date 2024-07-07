Dışarıdan içeriye mektuplar: Mücadele edebildiğim ölçüde...

Şimdi biraz kolu kanadı kırılmış olarak durduğum yer, mektubun başlığını oluşturuyor. Bu yerden çıplak olarak, sözün sorumluluğunu üstlenerek “içerdekilere” tanıdığım/tanımadığım sevgili dostlara, selam gönderiyorum: Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz.

Ayşegül DEVECİOĞLU - Yazar

“Dışarıdan içeriye mektuplar” başlığının hepimiz adına/yerine içerde bulunanlara, dışardakilerin, belki kapatılmak için seçilmediğinden hapiste olmayanların sözlerini ve dayanışma duygularını yansıtmak için konulduğuna kuşku yok.

Gezi tutsakları için yola çıkılmış olsa da hasta mahkûmlardan, tecritte tutulanlara, kuyu tipi hapishanelerde olanlara, 30 yıl yattıktan sonra infazı yakılanlara, Kobani tutsaklarına kadar zalimce ve hukuksuzca kapatılmanın farklı biçimlerini yaşayanlara seslenmekte de beis olmamalı.

Yine de “içerisi” ve “dışarısı” kavramlarının muğlaklığı yanında, bireysellikten arındırılmış, kapatılma ortak paydasında bir araya getirilen tanıdığımız/tanımadığımız ama hepsi bizim olan dostlara, (birinin ismini ansam diğerleri sonsuz bir öksüzlüğe terk edilecekmiş gibi kaçınıyorum bundan) benzeri bir genellemeyle, dışardakilerden biri olarak seslenmekte beni tedirgin eden bir yan var.

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Yalnız içerisi ve dışarısı kategorilerinin barındırdığı sonsuz çeşitlik ve sonsuz karmaşa değil, bu epey muğlak ifadelerin karşıtlıktan çok, özdeşleşmeyi ima etmesi de düşündürücü. Özdeşleşme, dayanışmak, eğer ortada bir suç varsa, aynı suçu işlediğini beyan etmek, içeridekilerin neler hissettiklerini anladığını göstermek ve yanlarında olmak benzeri birçok ifade ile pekiştiriliyor ki bu duygu ve düşüncelerin samimiyeti tartışılamaz.

Buna rağmen bende tedirginlik uyandıran şey, bu hem mümkün, hem imkânsız özdeşleştirme/kaynaştırma gayreti, içerdekiler ve dışardakiler arasındaki keskin sınırı hafifletme arzusu olmalı.

İlk adımda, ardındaki tarihsellik ve toplumsallıkla beraber deneyimin tekliğini ve benzersizliğini kabul ediyorum. Yani sadece az çok birlikte ele alınabilecek kapatılma nedenleri dışında, içeride bulunma-tutulma kapatılma hallerinin, her biri özgün. Bu hal sayısız çeşitlilik ve farklılık barındırıyor.

Buna karar verince kendime soruyorum: Peki, elime ne geçti? “Bu ekipmanla yola çıkmayı kabul ediyorsan, daha fazla gayret göstermen gerekiyor” diye yanıt geliyor bendeki içeriden.

İkinci adımda, pek çoğumuzun kuru teselli babında (kendimiz ve içerdekiler için) “Beden tutsak edilebilir ama zihin özgürdür”, “Biz de dışarıda özgür değiliz” gibi ifadelerle içerisi ve dışarısı arasındaki ayrımı daha da muğlak hale getirmeye eğilimli olduğumuz konusuna geliyorum. Daha ötesi “zihin özgürdür” sözlerinde sanki “içerdekilere” yüklenen bir görev iması, biraz beklenti var.

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Belki adaletsizliğin, zulmün akıl almaz ölçülerde genişlediği, buna karşılık özgürlük mücadelesi ve örgütlülüklerimizin, adaletsizlik ve eşitsizliklere müdahale imkânımızın olağanüstü daraldığı boyutlarda çaresizlikten böyle düşünüyoruz.

Böylece, hapishanenin sadece bedenin kapatılması, ıslah edilmesi değil de, bedenden ayrı düşünülmeyecek zihnin dışarıdaki dünyadan koparılarak korkunç bir zulme tabi tutulması olduğu gerçeğini de yerli yerine koyuyorum. Bu had safhada acı veriyor.

Diyeceksiniz ki Gramsci, “Bu zihni durdurmak lazım” diyen hâkime Hapishane Defterleri’yle yanıt vermedi mi? Diyeceksiniz ki Roza Lüksemburg... Kuvayi Milliye Destanı’nı da Nazım hapiste yazmıştı. Hemen yakınımızda yaratıcılığın güzel örneklerini veren Selahattin Demirtaş var. Kaldı ki içerde pek çok dost politik faaliyetini sürdürüyor, eser veriyor, okuyor, yazıp çizip üretiyor. Ama bu yaşadıkları olağanüstü zorluğu ortadan kaldırmıyor. Elimde/elimizde (sadece bu olsa bile) bir ağacın altında oturup yüzünde rüzgârı hissetme lüksüne sahip ben/biz dışardakiler için işler yine kolaylaşmÜçüncü adımdayım. Şimdi, kapatılmanın neredeyse normal addedilmesi, bizim gibiler için (sayıları bir hayli çok) bir nevi kader olması, içeri düşenin mücadeleci ruhuyla pek çok zorluğu aşabileceği gibi “kolaylıkları” da elimin tersiyle itebilir miyim? Bunu da kenara koyunca çıplak kalıyorum. Biraz zalimce olsa da Ben-biz-dışarıdakileri her türlü “kolaylıktan” arındırmak peşindeyim.

Evet, hayat içeride de sürmekte. Roza bunu söylemeden önce de böyleydi, söyledikten sonra da böyle... İçerisi dediğimiz yer hayatın dışında değil. Yani hayatımızdan koparılmış değil, hayat olarak yaşamak zorunda olduğumuz şey. Bu düşüncenin biraz ürkütücü, isyan ettirici ama taşıdığı hakikatten, sağlam zemine oturmaktan dolayı da cesaret verici bir yanı olduğunu düşünebilir miyim? Yerli yerine koyma eyleminden de az çok bunu bekliyorum.

Şimdi biraz kolu kanadı kırılmış olarak durduğum yer, mektubun başlığını oluşturuyor. Bu yerden çıplak olarak, sözün sorumluluğunu üstlenerek “içerdekilere” tanıdığım/tanımadığım sevgili dostlara, selam gönderiyorum: Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz!

NOT: Mücadele/değiştirme arzusu farkında olunsun olunmasın umuttan doğduğuna göre, her yazıda beklenen “umut” kelimesine pek kafamı takmıyorum. İnsanlığın ortak deneyiminden, ortak hafızasından gelen, henüz var olmayandan, dil öncesinden, düşlerimizden, aydınlık kadar karanlıktan doğan; umudum yok diyenin bile elinde olmadan ciğerinde taşıdığı, insanlığı yok etmeden yok edilemeyecek olan şey, içeride ya da dışarıda olmayı yerli yerine koyma gayretinde de hissediliyor olmalı.