Dışarıdan içeriye mektuplar: Mücadelenizle o ağacı titizlikle salladınız

Eren EDEBALİ - Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı

Hepinize merhaba,

Belki şu an yan yana olabilirdik. Belki bu mektubun yazıldığı kişilerden biri de ben olabilirdim fakat belki bir yerden sonra bizi de dışarıya döndürecek etken, sizler oldunuz. Sizin tutuklanmanızın yarattığı “hava” bize tahammülün sınırını belirledi. Kamuoyu sizin tutuklanmanızın tepkisi ile sesini daha fazla yükseltti. Tutuklanma kararınızı veren hâkimin, bizim duruşmada avukatımızın sözüne karşılık “Zaten gergin bir gece geçirdim...” cevabı sizi takip etmemizin avantajları arasındaydı. Bu mektubu içeriye, size yazmak da bana düştü.

Oysa sizinle -en azından- karşılaşabileceğimi umuyordum. Güvenlik Şubeye alındığım ilk anda, bana söylenen ilk söz “Bağcıklarını çöz!” oldu. O an iki şeyi düşündüm. Birincisi yaptığımız şeyin sizinki kadar birileri için rahatsız edici olduğuydu. Sizi bırakmadıklarını biliyordum. Bizim taş da kuşa değmişti. İkinci düşündüğüm şey ise nezarethaneye afili bir şekilde “Selam, bu memlekette sizi yalnız bırakmayacak öğretmenleriniz var!” diyerek girmek ve sabaha kadar laflayabileceğim birilerinin olma ihtimaliydi. Malum, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası adına bu eylemde bulunan tek erkek bendim. Nezarethanede sohbet etmek için de birileri olsa fena olmazdı. Bu düşünce beni rahatlattı fakat aşağıya indirildiğimde tek başıma kalacağım 26 numaralı odaya konuldum. Adliyeye gönderilmiştiniz. Tutuklandığınızı ise sabah arkadaşımdan öğrendim.

Güvenlik Şubeden çıkarılırken hissettiğim ilk şey, bilindik senaryonun işlediği yönündeydi çünkü polis kameraları; yönetmen gibi hareket eden bir komiserin talimatları ile önden bizi çekiyor, elleri ters kelepçeli dört insanın büyük bir suç işlemiş gibi bir görüntüleri alınmak isteniyordu. Bu “ciddiyetle” adliyeye vardık. Sonrasını biraz atlıyorum. Serbest bırakıldıktan sonra telefonumu açtım. Gelen mesajlara ve haberlere baktım. İlk hissiyatım yalnız bırakılmadığımız yönündeydi. MESEM övgüsünü yere serecek bir gündemi yaratmak ile ilgili beklentilerim vardı. Bunu siz zaten başlatmıştınız ve teşhir, güçlü şekilde devam ediyordu.

***

Arkadaşlar, aslında biz iletişimi kurmuş olduk. Sizinle bizim aramızda bir dolanıklık teorisi kurulmuştu. İki benzer parçacık olarak eşzamanlılığa sahiptik. Bu birbirini takip etme ve eylemle buluşma hali bizi bir araya getirdi. Kusursuz bir iletişimdi bu. Yine de şunu söylemeliyim: Siz çok güçlü ve yürekli durdunuz. Biz, size bağlandık.

Gençlik hızlıdır. Bizden büyükler hep öyle derdi. Haklılarmış. Sendikamız da genç insanlardan oluşuyor. Çoğu yerde hızlı harekete geçiyor olması ile biliniyor olsa da siz bizden hızlı çıktınız çünkü biz eylem kararını üç gün önce almıştık. Sizin eyleminizi duyduğumuzda gözlerimizin içi parladı.

Sendikamız, eğitim alanında sermayenin merkezine, onun tüm aparatlarına karşı tüm zorlukları göze alarak mücadele başlattı. Bu zorluklardan biri de eğitimde sermayenin rolünün tam olarak kavranmaması ve kamusal eğitim talebinin soyut bir özelleştirme eleştirisi ile geçiştirilmesiydi. Oysa oranı yüzde 20’lere ulaşmak üzere olan özel öğretim kurumlarının piyasası ve o piyasanın eğitimi yöneten büyük patronları bir gecede büyümedi.

Sizin eyleminizi öğrendiğimde Ankara’da eğitim bileşenleri ile ortak bir toplantıda bulunuyordum. Toplantıda, Sendika adına söz alan arkadaşımız henüz birkaç dakika önce şöyle demişti: “Eğitim, artık tüm hanelerin sorunudur. Bugün İstanbul’da MESEM projesini öven bir etkinlik yapılıyor ve eğitim hareketi bunun karşısında bir şey yapmıyor ise bu en büyük eksikliğimizdir. Eğitimde birleşik bir mücadele odağına ihtiyacımız var.”

Toplantıya ara verdiğimizde “TİP’li öğrenciler etkinliğin olduğu salonda eylem yapmış” denildi. Eğitimde sermayenin fiili tarzla doğrudan hedef alındığı bir eylemin Sendika’nın dışından örgütlenmesi umut verdi diyebilirim çünkü dostlar, en çok korktukları şeylerden biri bu: Açığa çıkmak!

***

MESEM’in arkasına dizilen MÜSİAD ve patron cephesinin görülmesini istemiyorlar. Onları birer “ahi” olarak ilan etmek istiyorlar. Eğitimin tepesine çöken patronları, özel okul temsilcileri/kurucuları sıfatıyla “meşru” bir pozisyonda tutmak istiyorlar. Bu çabalarının nafile olduğunu gösterdiniz. Buna gerçekten ihtiyacımız vardı.

Artık görevinde olmayan Bakan Yardımcısı, Sendika ile yapmak zorunda kaldığı bir görüşmede, “Siz, bize politik olarak hücum ediyorsunuz, biz de size politik defans yaparız” demiş ve ardından, bizi odasından “nazikçe” kovmuştu. Bakan’a yönelik “patronların Bakan’ı” gibi söylemlerin doğru olmadığını da başa koymuştu. Açıkçası bu netliğe saygı da duydum. Nihayetinde bizi sadece eylemci olarak görmeyen bir beyandı bu!

Siz içerideyken sokakta binlerce insan “Patronların Bakanı Yusuf Tekin istifa!” sloganı ile yürüdü. Ostrover, “Fırtına Kuşları” kitabının bir bölümünde ileri işçilerin rolünü anlatmak istercesine şu benzetmeyi yapıyor: "Biliyor musun, elma olgunlaşmışsa dalından kopup yere düşmesi için küçük bir esinti bile yeter ama sen ağacı titizlikle salladın."

Elbette eğitim politikaları da başta olmak üzere iktidarın tüm politikaları çürüyor. Toplumun geniş kesimleri; eğitim emekçileri, mülakat mağdurları, aileler ve öğrenciler eğitim politikalarına yönelik büyük bir tepkiyi biriktiriyor. Bakanlık, “alınganlıklarını” da yanına alarak militan bir tutumla eğitime yöneliyor. Toplumun, emekçi halkın geleceği; iş ve ekmek mücadelesi, eğitim mücadelesi ile iç içe geçmiştir.

Sevgili arkadaşlar,

Beklemeden, öne çıkarak ağacı titizce sallayanlardan oldunuz. Sizi seviyoruz. Dışarıda buluşacağız. Ağaç ise sallanmaya devam edecek.

Daima!