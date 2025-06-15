Dışarıdan içeriye mektuplar: Normalim artık farklı

Elif Akgül - Gazeteci

Daha iki hafta önce ‘içeriden dışarıya’ mektup yazan* biri olarak, bu mektubu yazmak çok daha zor diyebilirim. Kimi ansam biri eksik kalacak, kim anmasam unuttum sanacak kaygısı var. Birazdan taze çıkmış mahpus kartını kullanmak istiyorum. Bu nedenle Çiğdem Mater’in ifadesiyle başlamak istiyorum:

Sevgili herkes,

Bir vakitler ‘Sudan çıkmış gazeteciler’ diye bir haber hazırlamıştım. Böylesi gerçekçi bir başlık olduğunu tahayyül edemezdim herhalde. İçerinin kısıtlı insan, kısıtlı obje, kısıtlı mekân ortamından bir anda yüzlerce insana, kokuya, manzaraya çıkmak çok acayip.

Ama en zoru gerçekten içeride bıraktıklarımız. Öyle böyle değil, Vatan’daki berbat koşullarda beraber spor yaptığımız, 21 Şubat’ta tutuklandıktan sonra Çağlayan’ın nezarethanesinde bir yandan ağlayıp bir yandan ‘Hür doğdum hür yaşarım’ diye şarkı söylediğimiz, zorunlu birlikteliğimizi bir dayanışmaya, kız kardeşliğe çevirdiğimiz insanları geride bırakmak, o geride kalmanın yarattığı hissiyatı bilmek, bu geride kalmanın yegâne sebebinin bir ‘talimatın’ gelmemiş olmasını bilmek taş gibi oturuyor insanın yüreğine. Tahliyemi öğrendiğimde ‘sizi bıraktığıma üzülüyorum ama kusura bakmayın valla seviniyorum’ demiştim ama hiç öyle değilmiş, öyle olmuyormuş. Sarımsaklı ’da bir şarkıcı ‘Bahçe kapısını açtım’ diye şarkıya girdiğinde ağlanıyormuş be kadınlar.

Tahliye olduğumdan beri İlke TV rejisinde her gün ‘Ercüment Akdeniz 21 Şubat’ta tutuklandı’ diye KJ girmek, ‘rakıya gidelim’ dendiğinde Ahmet’i arayamayacağımı fark etmek de eski normale dönmeyi imkânsız kılıyor. Normalim artık farklı, zorunlu bir birliktelikten doğurduğumuz gönüllü dostlarımı özlüyorum.

Bir yandan da bu özlem ne kadar sürecek diye merak etmiyor değilim. Siz çıkacaksınız ama biz dışarıda kalabilecek miyiz? Tahliye edildiğimden bu yana günler kabul gününe döndü, bu hafta da gazeteci arkadaşım Semra Pelek ile bira içecektik. O bana ısmarlayacaktı diyelim. Lakin kendisi 4 kişiyle beraber gözaltına alınıp Artvin’e götürüldü. Şimdi ona ben ısmarlayacağım. Ya da Alman usulü yaparız ne yapalım… Ama işte insan kapısının ne zaman çalınacağını bilmiyor. Pazartesi gecesi ertesi sabah neye uyanacağım diye yatağa girmiyor değilim. Yine de uyuyorum. Gamsızlık budur.

Gamsızlık bizi koruyor, akıl sağlığımızı kolluyor. Tutuklandıktan sonra bağıra bağıra şarkı söylemek, görüş sonrası gelen o boşluk hissinin ardından kahkahalarla voleybol oynamak… Gamsızlık direncimizi artırıyor bence.

Çocukluğum çeşitli spor kamplarında geçti. Her bitişin ardından arkadaşlarıma, kampa, o kamp ortamının ‘havasına’ inanılmaz bir özlem duyardım. Biraz o duyguyu hatırlatmıyor değil hissettiklerim. Ama bu geriye dönük nostaljik bir özlem değil, hapishaneyi tabii ki özlemiyorum! Ama kafanı çevirdiğinde hep göz göze geldiklerini görememenin eksikliğini hala hissediyorum. Bir de dışarıdan bildiriyorum: İnsan hiç kavgaları, küskünlükleri, tartışmaları hatırlamıyor. Geriye bakınca hatırladığım tek şey yanımdaki 19 kadın.

Ne diyeyim: Çabuk çıkın:) Sizi kapıda bekliyoruz. Elimizde çiçek, tütün ve sloganlarla…

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