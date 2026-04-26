Dışarıdan içeriye mektuplar: Seninle gurur duyuyoruz
Tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in kızları yazdı...
Canım babam,
Karışık duygular içindeyim. Bazen heyecanlı bazen çok çökmüş bazen de çok güçlü hissediyorum ama en çok da umutluyum. Sana kavuşacağımız günleri düşündükçe umudum artıyor. Sen benim bu dünyadaki kahramanım, gurur kaynağımsın iyi ki sen benim babam olmuşsun. Her günümü seni özleyerek ve seninle her gün daha çok gurur duyarak geçiriyorum. Ne şanslıyım ki İnan Güney’in kızıyım. Benim dünyam, her şeyim, iyikim canım babam.
Ela GÜNEY
***
Babam,
Sana olan sevgim ilk günkü gibi içimde dimdik duruyor. Geçen her güne rağmen umudumu hiç kaybetmedim. Seni özlüyorum ve bir gün tekrar kavuşacağımızı biliyorum.
Dila GÜNEY
***
Baba,
Yine bir önceki sene deprem olduğu için bu sene de tutuklu olduğun için gösterime gelemedin. Ama bir şey olmaz, demek ki Allah nasip etmemiş. Bir sonraki seneye nasipmiş.
Baba, senin için 23 Nisan şiiri yazdım, umarım beğenirsin.
Yine geldi yolumuzu aydınlatan
Beyaz ve kırmızı günü
Ellerimize aldık bembeyaz ponponları
Oynuyoruz şıkır şıkır
Gösteri çıkışı herkes babasına sarılıyor
Ben baktım babam yok
Sonra hatırladım, o gelemeyecekti
Gözlerimden yaş aktı
Neyse dedim
Bir sonraki seneye nasipmiş dedim
Ve söylendim
Olsun benim de koşarak sarılacağım annem vardı dedim.
Zeynep Lara GÜNEY