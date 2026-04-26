Dışarıdan içeriye mektuplar: Seninle gurur duyuyoruz

Tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in kızları yazdı...

Canım babam,

Karışık duygular içindeyim. Bazen heyecanlı bazen çok çökmüş bazen de çok güçlü hissediyorum ama en çok da umutluyum. Sana kavuşacağımız günleri düşündükçe umudum artıyor. Sen benim bu dünyadaki kahramanım, gurur kaynağımsın iyi ki sen benim babam olmuşsun. Her günümü seni özleyerek ve seninle her gün daha çok gurur duyarak geçiriyorum. Ne şanslıyım ki İnan Güney’in kızıyım. Benim dünyam, her şeyim, iyikim canım babam.

Ela GÜNEY

***

Babam,

Sana olan sevgim ilk günkü gibi içimde dimdik duruyor. Geçen her güne rağmen umudumu hiç kaybetmedim. Seni özlüyorum ve bir gün tekrar kavuşacağımızı biliyorum.

Dila GÜNEY

***

Baba,

Yine bir önceki sene deprem olduğu için bu sene de tutuklu olduğun için gösterime gelemedin. Ama bir şey olmaz, demek ki Allah nasip etmemiş. Bir sonraki seneye nasipmiş.

Baba, senin için 23 Nisan şiiri yazdım, umarım beğenirsin.

Yine geldi yolumuzu aydınlatan

Beyaz ve kırmızı günü

Ellerimize aldık bembeyaz ponponları

Oynuyoruz şıkır şıkır

Gösteri çıkışı herkes babasına sarılıyor

Ben baktım babam yok

Sonra hatırladım, o gelemeyecekti

Gözlerimden yaş aktı

Neyse dedim

Bir sonraki seneye nasipmiş dedim

Ve söylendim

Olsun benim de koşarak sarılacağım annem vardı dedim.

Zeynep Lara GÜNEY