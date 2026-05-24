Dışarıdan içeriye mektuplar: Sevgilim, benim gülen yüzüm…

Filiz Kahveci Gökce

İnsanların bir ömür boyu unutamayacağı o en mutlu günü, biz arkamızda kilitlenen ağır kapıların sesiyle, zamanı sınırlı bir görüş gününün içine mühürledik. Ama içim buruk değil sevgilim. Çünkü o gün, o zor şartların içinde attığımız o imza; sana olan sevgimle, sana duyduğum inançla, bize ve geleceğimize dair taşıdığım umutla birlikte hâlâ yüreğimin en derin yerinde duruyor. Belki en zor şartlarda evlendik ama biliyorum ki insan bazen en büyük saadetine tam da hayatın en karanlık eşiğinde rastlıyor.

Bu bir yıl bize sadece evli olmayı öğretmedi. Aramızda kilometreler, kalın duvarlar ve demir kapılar varken bile tek bir yürek gibi çarpmayı, birbirimizin nefesiyle ayakta kalmayı öğretti. Sen içeride onurunla direndin sevgilim, benim gururum oldun; ben ise dışarıda senin sesin, soluğun olmak için çırpındım. Biz bu süreçte yalnızca bir evliliği değil, birbirimize olan sadakatimizle büyük bir adalet ve insanlık mücadelesini de inşa ettik.

Aylardır süren duruşmalarda; hukukun, vicdanın ve adaletin eksildiği o salonlarda, sanık sandalyesinde senin o vakur, o onurlu ve dimdik duruşunu izlerken içimde aynı anda hem derin bir isyan hem de tükenmeyen bir umut büyüdü. Birbirimize metrelerce uzaktan öpücük gönderirken, ellerimizle kalpler yaparken anladım ki bazı bağlar demir kapılarla koparılamıyor.

Biz hücrelerle, parmaklıklarla, sipariş kararlarla korkutulmak ve yalnızlaştırılmak istendik belki; ama her göz göze gelişimizde onlar yenildi sevgilim. Karşımıza diktikleri o hukuksuz barikatlar ne senin haklılığını gölgeleyebildi ne de nikâh masası niyetine oturduğumuz o plastik masada birbirimize verdiğimiz sözü eksiltebildi. Çünkü bazı sözler yalnızca ağızdan çıkmaz; insanın kaderine, ruhuna ve ömrüne yazılır.

Ama sen içeride, ben dışarıda çok iyi biliyoruz ki korku, umudu asla teslim alamaz. Bizi dört duvar arasında, sevdiklerimizden uzakta evlenmek zorunda bırakanlar; içimizdeki özgür geleceği, hayallerimizi ve umutla beklediğimiz güzel günleri hapsedemezler. İnsan bazen bedenini tutsak edebilir ama kalbini, sevgisini ve yarına dair inancını asla.

Bir gün dönüp bugünlere baktığımızda, bizi ayakta tutanın yalnızca aşk olmadığını daha iyi anlayacağız sevgilim. Çünkü bizim hikâyemiz, sadece birbirini seven iki insanın hikâyesi değil; aynı zamanda insanın zulüm karşısında nasıl dimdik kalabildiğinin, karanlığın içinde bile birbirinin ışığı olmayı nasıl seçebildiğinin hikâyesi. Bizim sevgimiz yokluğun, özlemin, sabrın ve bekleyişin içinden geçti. Bu yüzden biliyorum ki zamanı geldiğinde kavuşmayı sadece bir mutluluk değil, uzun bir direnişin onurlu zaferi gibi yaşayacağız. İnsan en çok, her şeyini elinden almaya çalışan bir karanlığın içinde hâlâ sevebiliyorsa yenilmezdir.

Bizim yüreğimizde nefret değil sevgi var. Adaletsizlik değil, haklı olmanın verdiği o sarsılmaz güç var. Bugün topluma vereceğimiz en büyük söz; direnme gücü, sımsıkı sarılacağımız bir birlik ve ne olursa olsun kaybetmeyeceğimiz umut olacaktır. Bizi ayırmaya, bölmeye, umutsuzluğun içine sürüklemeye çalışanlara karşı daha çok yan yana duracağız. Çünkü karanlık ne kadar uzun sürerse sürsün, insanın içindeki ışığı tamamen söndüremiyor. Bu karanlıklar elbet bitecek; bu hapishane barikatları da bir gün tarihin o karanlık çöplüğüne gömülecek.

Canımın içi, Buğra’m…

İlk evlilik yıldönümümüz kutlu olsun. Belki bugün elini sıkıca tutamıyorum, yamacına sokulamıyorum, kokunu içime çekemiyorum; ama ruhumun en derin yerinde seninle doluyum. İnsan sevdiği kişiye bazen dokunamaz ama yine de onunla yaşar, onunla nefes alır.

Şems’in sözlerindeki gibi:

“Sen ol da, ister yâr ol ister yara; lütfun da başım üstüne, kahrın da…”

Gelecek güzel günlere, özgürce kucaklaşacağımız o ilk güne olan inancımla; bedeli ne olursa olsun, ne kadar beklemek gerekirse gereksin seni özlemle bekleyeceğim.

Seni çok seviyorum iki gözümün çiçeği.

Eşin Filiz’in