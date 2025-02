Dışarıdan içeriye mektuplar: Umut daima korkuyu yener

Gülcan ÖZER - Psikiyatrist

Ben sizi tanıyor gibiyim. Belki Dışarıdan İçeriye Mektuplar’dan okuduklarımdan; bazısı arkadaşlarınız tarafından yazılmıştı ve kişisel muhabbetler içeriyordu. Belki sizinle ilgili sosyal mecralardan okuduklarımdan; buradan tutumlarınızı, eylemselliğinizi anlamak kısmen mümkün olabilir. Belki nereden bilmiyorum ve fakat sizi tanıyor gibiyim.

Zihnimdeki Osman Kavala illaki nazik, sakin, soğukkanlı, sesi sözü ayarlı, gerçekçi, kolay kolay heyecana kapılmayan, hakiki entelektüel, bir nevi aktivist Gandhi. Can Atalay mücadeleci, mizaha yatkın, müzakereci, moralini kolay kolay bozmayan, aktivist ruh ile doğmuş gözüken bir iyimser. Mine Özerden insan hakları savunucusu, babasının kızı, sinemacı, barışçıl bir aktivist. Tayfun Kahraman sakin, kararlı, Vera’nın babası, akademisyen ruhlu bir aktivist. Çiğdem Mater ise duyarlı, dirençli, yaratıcı, mizah duygusu yüksek, sanatçı ruhlu bir aktivist.

Ortak yanlarınız var; açık görüşlü ve diyaloğa yatkınsınız, kendinizden büyük hayalleri olan insanlarsınız ve ilham vericisiniz. Ve tam da bu nedenle özgürlüğünüzü kaybettiniz. İşte bir terapistin ruhundaki yankılarınız, pek azaltılmış haliyle bunlardır.

Size yazılan mektupların da elbet epey ortak paydası var. Biz hep beraber utanıyoruz. Memleket bildiğiniz şekil; gündem bataklığı. Giderek daha Ortadoğulu, yalan dolan, hırsızlık, şiddet... Hepsi bildiğiniz gibi. Bir toplumun sistematik olarak duyarsızlaşmasının romanını yazıyoruz, filmini çekiyoruz.

Bir grup, suyun kaynadığının farkında değil; olup biteni öte dünya üzerinden okuyor. Bir diğer ahali, çıkarları örtüştü ve bu siyasi erki destekliyor. Bir grup da -ki onlar beş benzemezler- suyun kaynadığının farkında; ancak bazen su kaynamıyormuş gibi davranıyor; bazen söyleniyor ve eylemsiz. İşinde gücünde, evinde barkında gününü geçiriyor. Elbette üzgün ve çaresiz hissediyorlar, biliyorum; ben de onlardan biriyim.

***

Şimdi bu ahali, yani biz, memlekete çok fena üzülüyoruz. Kendimizce desteklediklerimiz, protesto ettiklerimiz var. Okur-yazarız, doktoruz, mühendisiz, öğretmeniz, esnafız... Vergi veriyoruz, rüşvet vermiyoruz, rüşvet almıyoruz, çoluk çocuğumuz var. Özel okul var, hayallerimiz var. Okullar okuduk, sınavlara girdik, ne dedilerse yaptık ve bir hayat kurduk.

Ve şimdi kişisel haklarımız, güvenlik duygumuz giderek kayboluyor. Korkuyoruz… Özgürlüğümüzü kaybetmek, Demokles’in kılıcı gibi tepemizde duruyor. Hızla fakirleşiyoruz. Korkuyoruz, korkuyoruz, korkuyoruz.

O vakit soru şu: Korkunun ecele faydası var mı? Yok. Son 20 yıldır korkuyoruz ve geldiğimiz nokta ecele beş kala. Bunu da yaşadık, biliyoruz. Halka giderek daraldı.

Diğer sorum, müsaade buyurursanız, size: Siz korkuyor musunuz? Korkmuyor görünüyorsunuz, hatta iyimser. Bunlar sahi mi? Nasıl mümkün oluyor? Biz doğuştan korkak bir toplum muyuz? Siz hep cesur muydunuz? Yoksa en mühimi umudu kaybetmemek midir?

Memlekete dair umudunuzu koruyor musunuz?

Ben bir hekimim, terapistim. 35 yıldır bu mesleği icra ediyorum. Bizimkisi yavaş bir iştir; insan ruhunun kendi hızı vardır ve dışarıdan zerre kadar etkilenmez. Terapi odası için gündem vakit kaybıdır. Bu memlekette yaşayan, gündemin değişim hızına alışık ve şerbetlidir, çok da takılmaz. Memleketin ezel evvel en güçlü kası unutmak, yok saymak ve duyarsızlaşmak; bunu biliyoruz.

Ve fakat terapi odaları son yıllarda kaygı, korku ve gündem ile işgal olunmuş durumda.

***

Kaygı: Her an kötü bir şey olabilir endişesi taşımak, güvende hissetmemek demektir. Misal; deprem olabilir, otelde yangın çıkabilir, tren kazası olabilir, orman yangını olabilir, insanlar düşünceleri nedeniyle tutuklanabilir, adaletsiz şekilde yargılanabilirler, özgürlüklerini kaybedebilirler... Say, say bitmez ve bu olasılıkların tezahür ettiği memleketimiz kaygı ile işgal olunmuştur.

Kaygı bunca çok ve gerekçesi dışsal olunca, bünye dehşete kapılıyor. Terapistler içsel kaygıyı tanır ve iyi etmeye çalışırlar. O, elle tutulmaz, gözle görülmez, sessizdir; iyi saklanır, kılık değiştirir.

Hadi adına memleket kaygısı diyelim. Özgürlüğünü kaybetmek ile hayatını kaybetmek arasında epey geniş bir yelpazede hakiki bir endişe, hatta korku var. Buna dayanmak zor.

Ne vakit hissedilenin adı korku olur, dehşete kapılmak olur, bünye kendini korumaya alır. Malum, insan canlısı hayatta kalmaya programlıdır. Ruhsal hayatta kalmak, kolektif bilinçaltının kadim bilgilerindendir. Ve insan canlısının ruhunun, dilinin, dininin, düşüncesinin özgür olması demektir.

Nasıl bir korku içindeysek, ruhumuz içimize çekildi. Benim bilgim şudur: Umut daima korkuyu yener.

Bize umudunuzu nasıl koruduğunuzu anlatır mısınız? Bizi sorarsanız, halimiz budur.

Saygı ve sevgi ile…