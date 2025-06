Dışarıdan içeriye mektuplar: Umut mutlulukta

Melda Onur - Eski CHP İstanbul Milletvekili, Gazeteci

Tarih 27 Haziran 2019’du.

İstanbul’un yeni ve 80 gün arayla ikinci kez seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,

Saraçhane Binası önünde yaptığı konuşmada tahayyüllerimizdeki o yaşanası şehri, biraz da naif cümlelerle tanımlıyordu. Bir siyasetçi için “es geçilebilir mutlulukları” vaat ediyordu. İster istemez gülümsedim ve bir kenara not ettim:

“… Göreceksiniz başka bir mutluluk, sevgi, saygı ve huzur ortamı inşa edeceğiz. Bütün İstanbul’a sesleniyorum, bugün itibariyle trafikte korna çalmayacağız. Yolda giderken arabadan, camdan dışarıya çöp atmayacağız. Yere çöp atmayacağız, atanları uyaracağız. İstanbul’u hep birlikte temiz tutacağız. Yaya geçidinde bir yaya gördüğünüzde ona araçlar ve şoförler yol verecek. Uygar bir şehir olacağız. Otobüste, metroda yaşlı bir hemşerimizi gördüğümüzde, hamileye, engelliye yol vereceğiz, yerimizi vereceğiz. Kibar İstanbullular olacağız, uygar İstanbullular olacağız, bize yakışanı yapacağız. Bu şehirde her yönüyle başka bir dönem başlatıyoruz…”

Alışıldık bir siyasetçi ya da belediye başkanı hitabı değildi bu. Birkaç yıldır İstanbul için dayatılan “çılgın projeler” İstanbul’da oturan vatandaştan ziyade Türkiye siyasetine dönük bir hal alırken, yapılan araştırmalar İstanbullunun aslında bir türlü ana akım siyasetin kıyısında kalan somut başlıklardan dolayı mutsuzluğunu ortaya koyuyordu. İstanbul’da yaşamanın bedeli “stres, sıkıntı, çile” idi. İlk sırada pahalılık ve geçim sıkıntısı vardı. İstanbul’un yaşlandırdığı, sağlık sorunlarına neden olduğu, ömürden götürdüğü söyleniyordu.

“O gün Saraçhane’de vadettiğiniz mutlu İstanbul’a ne kadar yaklaştınız?” diye sormak üzere bir kitap* yazmaya karar verdiğim zamanlardı.

***

Sevgili Ekrem Başkan,

Size bu soruyu sormak üzere o günlerde başladığım röportaj dizisinde tanıma onuruna eriştiğim çalışma arkadaşlarınız ne yazık ki bugün sizinle birlikte Silivri’de. Mutlu bir şehir, gülen insanlar yolundaki icraatınız, sosyal hizmetlerden eğitime, tarımdan gıdaya, eğitimden istihdama, vadilere, ormanlara dek pek çok kalemde karşılığını hızla görmeye başladığımız zamanlarda “cezasız” bırakılmadı.

İstanbul’u mutlu insanların kenti yapmak için çalıştınız. Bugün bilin ki Halk Ekmeğe daha kolay ulaşabilen her vatandaş, her gün çocuğuna süt içirebilen ve ücretsiz ulaşım imkanına sahip olan anne süt, kreşe giden çocuklar, kaliteli yurtlarınızda barınan ya da burslarınızdan yararlanan öğrenciler, Kent Lokantalarında sağlıklı ve ucuz gıda temin edenler, tarım programlarınızla el verdiğiniz çiftçiler ve köylüler, güvenli bir hayat ve istihdam sunduğunuz kadınlar, istihdam sağladığınız vatandaşlar ve sosyal hizmet görevlilerinizle tek tek kapısı çalınan İstanbul’un tüm hanelerindeki hemşerileriniz bayramınızı en içten dilekleriyle kutluyor ve bir an önce çalışma arkadaşlarınızla birlikte özgürlüğe kavuşmanızı diliyor.

Biliyoruz, duyuyoruz, görüyoruz.

Her kesime özel çalışmalarınızla sosyal belediyeciliği hissettirirken İstanbul’un büyük ölçekli sorunlarını çözmek üzere başlattığınız seferberlikteki arkadaşlarınız da ne yazık ki “cezasız” kalmadı. Neydi onlar, depreme karşı güçlendirme ve altyapı çalışmaları, sağlıklı ve güvenli konut üretimi, daha çok metro hattı, daha çok şehir hatları, daha çok taksi… Ali Kurt, Buğra Gökçe, Gürkan Akgün ve daha birçok kendisini işine adamış isimlerle tanıştım bu konuları kitaba aktarırken.

İstanbul’un altyapısına bir cerrah gibi el atmış ve pek çok sorunlu noktayı çözmüş İSKİ Müdürü Şafak Başa ve İstanbul’un tarihini kültürünü benzersiz bir hassasiyetle ele alarak hayata kazandıran Mahir Polat’ı tanımaktan ayrıca güven duydum, umutlandım.

Bugün Silivri’den hâlâ İstanbulluya, Türkiye’ye ve hatta Türkiye sınırları dışına çıkmak zorunda kalanlara umut oluyorsanız, bilin ki bu vaat ettiğiniz ve 6 yıllık icraatınızda hissettirebildiğiniz mutluluk, mutlu şehir olma yolculuğudur; başından beri ifade ettiğiniz demokrasiye olan inancınızdır.

Size, tüm yol arkadaşlarınıza, arkadaşım Elif Atayman’a, Kadriye Kasapoğlu’na ve elbette Silivri’de sizlerle birlikte tutulan Gezi tutsaklarına, en kısa sürede sevdiklerinizle buluşmayı, hepimizin arzuladığı o mutlu şehre birlikte kavuşmayı dilerim.

Mektubumu kitabımda da yer verdiğim o çok sevdiğim sözünüzle bitirmek isterim:

“Demokrasiyle ilgili o kadar üst perdeden konuşmalısınız ki siz, İstanbul’da yaratacağınız bir demokrasi rüzgârı sadece Türkiye’yi değil bütün dünyayı, yakın coğrafyayı içine alsın. Bu bakımdan demokrasi, özgürlük, kadın hakları, eşitlik, bütün bu hususlarda benim dilimin, benim söylemimim ülke yönetimiyle yarışır bir şekilde oluşması gayet doğaldır. Tersi olsa ben İstanbul’a yakışır bir belediye başkanı olmam.”

*Şehrin ve Başkan’ın 5 Yılı Melda Onur, Doğan Kitap