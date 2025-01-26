Dışarıdan içeriye mektuplar: Umutlu bir şey olsun

Özge Mumcu - um:ag Yönetim Kurulu Üyesi, Uğur Mumcu’nun kızı

Sevgili Can,

Bu mektubu sana yazarken içimde hem derin bir özlem hem de tarif edilemez bir öfke var. Senin gibi bir hak savunucusunun demir parmaklıklar ardında olması, hepimizin adalet duygusuna vurulan en büyük darbelerden biri. Ama seni susturabileceklerini ya da bizi yıldırabileceklerini düşünenler büyük bir yanılgı içindeler. Çünkü senin mücadelen, sadece mahkeme salonlarında değil, hayatın her alanında adaletin peşinden koşmanın bir örneği oldu.

Senin hukuk mücadeleni uzaktan da olsa hep takip ettik. Adaletsizliğin karşısında asla geri adım atmadığını, yalnızca davalarda değil, her türlü haksızlık karşısında dimdik durduğunu gördük. Bugün hâlâ o günlerin izini taşıyan insanlar yargılanıyor, haklarında davalar açılıyor. Sen olsan, bu soruşturmalara karşı yine aynı kararlılıkla saf tutar, hukuk mücadelesini sürdürenlerin yanında olurdun. Zaten tam da bu yüzden seni susturmaya çalışıyorlar. Seni içeri atarak davaları kamuoyuna taşıyamamanı, hak mücadelesine devam edememeni istiyorlar. Ama şunu bilmiyorlar: Senin sesin artık bizim sesimiz. Ve bu ses, haksızlığın karşısında hep dimdik duracak.

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Hani tesadüfen bir yerde karşılaşmıştık, oturduğumuzda ergenlik yıllarındaki ilk eylemini babam öldürüldüğü zaman İstanbul’daki protesto olduğunu anlatmıştın. Senin için hep, insan hakları, insan onuru ve adaletin, gerçek adaletin savunusu, yalnızca bireysel bir mesele değil, toplumsal bir görevdi. Senin cesaretin, o dönemde bu ülkenin gençlerine, kadınlarına, işçilerine ve daha nicelerine ilham oldu.

Bugün seni parmaklıklar ardına sokanlara inat, biz buradayız ve yanındayız. Seni yalnız bırakmayacağız. Hatay vekili olarak seni TBMM sıralarında göreceğiz ve inanıyorum ki, o zaman da her türlü adaletsizliği sen dile getireceksin.

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Senin savunduğun değerler, bu ülkenin daha güzel günler görmesini sağlayacak. Biz senin mücadeleni geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Bir odada yıllarını geçirmek nedir bilmiyorum. Sakıncalı Piyade’de okudum aslında. Erdal Öz’den okudum. Sadece insanların üreterek oradan sağlıklı çıkabildiğini biliyorum. Bir gün mutlaka sen de oradan çıkacak, planlayıp bir türlü denk getiremediğimiz o yemeği kocaman masalarda yiyeceğiz, yüzümüzde gülümsememiz, aklımızda yaşananlar eksik olmadan.

O günler gelecek…