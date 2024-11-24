Dışarıdan içeriye mektuplar: Yüreğinizdeki derinlik bizlere ilham veriyor

Doğan Duru - Müzisyen

Sevgili dostlar ve arkadaşlar,

Zaman ve mesafeler, belki de arayınca farklılıklarımıza rastlayacak olsak da düşlerimizin ve düşüncelerimizin birbirine olan yakınlığını asla azaltamaz. Sizlerle paylaştığım bu mektup, kalplerimizin hâlâ birlikte attığının bir kanıtı olsun. Yaşadığınız zorluklar karşısında dimdik durduğunuzu, umutlarınızı koruduğunuzu biliyorum.

Gandhi’nin dediği gibi, “Bir insanın büyüklüğü, gücünden değil; yüreğinin derinliğinden gelir.” Sizlerin de yüreğindeki bu derinlik, bize ilham veriyor ve mücadele gücü aşılıyor.

Sanatın ve müziğin gücünü hepimiz biliyoruz. Şarkılar, şiirler ve resimler, sinema ve tiyatro duygularımızı ifade etmenin en güzel yolları. ‘Sanat, özgürlüğün ifadesidir.’ Sizlerin de bu zorlu süreçte sanata, edebiyata tutunduğunuzu biliyorum. Bu tutku, sizi ayakta tutan en güçlü bağ oluyordur umarım.

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Dışarıda sizi bekleyen yakınlarınız ve bizler de, özlem ve umutla doluyuz. Her günümüz, sizinle ilgili güzel haberler almayı umarak geçiyor. Sizin cesaretiniz, bize de güç veriyor. Birlikte bu engelleri aşacağımız günleri hayal ediyorum.

Fikirlerin özgürce ifade edilmesinin, toplumların gelişimi ve bireylerin kendini gerçekleştirmesi açısından ne kadar önemli olduğunu bize gösterdiniz. Sizlerin cesareti ve direnci, bu özgürlüğün en güçlü temsilcileri. Dayanışma ve umudun, en karanlık zamanlarda bile bizi aydınlatacağını unutmamalıyız.

Dostlar, çoğunuzu şahsen tanıma fırsatım olmadı ama herkes gibi ben de oradaydım. Bizler burada, sizin sesiniz olmaya devam edeceğiz. Siz de orada, umutlarınızı ve hayallerinizi canlı tutun. Bir gün, bu karanlığı iyilik ve güzellik aydınlığa çevirdiğinde görüşmek üzere.