"Discord'a erişim sağlanıyor" iddiası gündem oldu

Ekim 2024'te erişime kapatılan Discord'un yeniden erişime açıldığı iddiası sosyal medyada tartışma yarattı. Pek çok haber sitesi Discord'un açıldığına ilişkin bilgi paylaştı.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yakın zamanda CNNTürk'te Fulya Kalfa'nın sorularına verdiği yanıtlar, dikkatleri yeniden Discord ve Roblox'a yöneltti.

Uraloğlu programda, söz konusu platformlarla görüşmelerin sürdüğüne ilişkin bilgi vermesinin ardından bugün sosyal medyada Discord'un açıldığı iddia edildi.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar erişim sağlayabildiğini yazdı. ekşisözlük'te de konuyla ilgili başlık açıldı ve gelişmeyle ilgili tartışmalar yapıldı.

Ancak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) resmi internet sitesine bakıldığında Discord'un erişim engelinin sürdüğü görülüyor.

Discord'a erişim engeli kaldırılacak mı sorusunun yanıtı ise hâlâ belirsizliğini koruyor.

DISCORD

Discord, kullanıcıların sesli, görüntülü ve yazılı olarak iletişim kurmasına olanak tanıyan, popüler bir dijital platformdur. İlk olarak 2015 yılında piyasaya sürülen Discord, başlangıçta özellikle oyuncular arasında popüler hale gelmiştir. Ancak, sunduğu geniş özellikler sayesinde zamanla çeşitli topluluklar, eğitim grupları, iş yerleri ve arkadaş grupları tarafından da kullanılmaya başlanmıştır.