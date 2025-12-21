Disiplin cezalarıyla şartlı tahliyesi engelleniyor

Cezaevlerinde siyasi tutuklu ve hükümlülere yönelik keyfi uygulamaları devam ediyor. Mahkûmlar, hiçbir hukuksal kritere dayanmayan disiplin cezaları nedeniyle infaz yakma uygulamalarıyla karşı karşıya bırakılıyor.

34 yıldır tutuklu olan ve şu an Kocaeli 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde tutulan Sevgi Saymaz’ın infaz yasasına göre tahliye edilmesi gerekiyor. Saymaz’ın, 12 farklı disiplin cezası gerekçesiyle şartlı tahliye hükümlerinden yararlanması engelleniyor.

Saymaz’a verilen disiplin cezalarının gerekçesi ise slogan atma, açlık grevi yapma, yemekleri boykot etme, imam eğitim programlarına katılmama, saygısızlık, yüksek sesle konuşmak, sayımda ayağa kalkmamak.

Sevgi Saymaz’ın babası Müzekkir Saymaz ise "30 yıl yatıp tahliye edilmesi gerekirken infazını yaktılar denetimli serbestlikten yararlanmasını engellediler. Bu uygulama keyfi bir uygulama. Siyasi iktidarın tamamen hukuk dışı uygulamasıdır. Böyle bir uygulama 12 Eylül ortamında bile yoktu. Mahkeme kararları da uygulanmıyor. Benim çocuğum zaten zamanında Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde yargılanıp gereğinden fazla ceza aldı. Ancak 30 yıldan sonra hâlâ hukuksuzca cezaevinde tutulmasını kabul edemiyorum" diye konuştu.