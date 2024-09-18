Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili Bass ile görüştü

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili Bass başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Görüşmede, ABD ile ikili ilişkiler ve işbirliği imkanları ele alındı.

Bass, dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından da kabul edilmişti.