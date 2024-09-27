Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, "Suriye muhalefeti"ni temsil eden heyetle görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında, Suriye ihtilafının çözüm müzakerelerinde "Suriye muhalefeti"ni temsil eden heyetle New York'ta görüştü.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre; Yılmaz, BM 79. Genel Kurulu kapsamında "Suriye muhalefeti"ni temsil eden heyetle bir araya geldi.

Görüşmede, Suriye ihtilafının özündeki sorunların kapsamlı ve bütüncül bir yaklaşımla çözüme kavuşturulması imkanları üzerinde duruldu.

NE OLMUŞTU?

ABD'li bir yetkili Türkiye ve Suriye arasında başlaması beklenen 'normalleşme' hakkında değerlendirmelerde bulunmuş ve 'normalleşme' ile ilgili açıklamaların takip edildiğini ancak bir sonuca varılmayacağını ifade ederek 'normalleşmeyi desteklemediklerini' vurgulamıştı.