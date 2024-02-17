Dışişleri Bakanı Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında ile Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, konferans dolayısıyla Münih'te bulunan Fidan, burada Baerbock ile görüştü.

Fidan, mevkidaşına, Gazze’de devam eden katliamın derhal durdurulması için harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı. Fidan, İsrail’in katliamlarının devam etmesinin bölgede toplumsal tepkilere yol açabileceğinin altını çizdi.

Görüşmede, Gazze’ye insani yardım ulaştırılması için daha fazla çaba harcanması gerektiği konusunda iki taraf da mutabık kalırken, ikili ekonomik ilişkiler de ele alındı.

NATO çerçevesindeki ilişkilerin de masaya yatırıldığı görüşmede, Fidan, Almanya’yla enerji alanında işbirliğine önem verildiğini vurguladı.

Türkiye-Almanya ikili ticaret hacmi geçen yıl yaklaşık 50 milyar dolar olurken, taraflar bu rakamı 60 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyor.