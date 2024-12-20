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Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock  ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ve beraberindeki heyet ile görüştü

Güncel
  • 20.12.2024 19:52
  • Giriş: 20.12.2024 19:52
  • Güncelleme: 20.12.2024 20:03
Kaynak: ANKA
Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock  ile görüştü
ANKA

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve beraberindeki heyet ile Ankara'da bir araya geldi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Bakan Fidan ve Alman mevkidaşı Baerbock, küresel ve bölgesel meselelere ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

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