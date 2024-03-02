Dışişleri Bakanı Fidan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında ikili görüşmeler yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında ikili görüşmeler yaptı.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, 3. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında gerçekleştirdiği ikili görüşmelere yer verildi.

Paylaşımda, Fidan'ın, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Malezya Yüksek Öğrenim Bakanı Zambri Abdülkadir ve Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile bir araya geldiği kaydedildi.