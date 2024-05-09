Dışişleri Bakanı Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.

Dünya 09.05.2024 20:57 Giriş: 09.05.2024 20:57

Güncelleme: 09.05.2024 20:58 Kaynak: İHA

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FOTOĞRAF: İHA