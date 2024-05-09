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Dışişleri Bakanı Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.

Dünya
  • 09.05.2024 20:57
  • Giriş: 09.05.2024 20:57
  • Güncelleme: 09.05.2024 20:58
Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde
FOTOĞRAF: İHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) geldi. Bakan Fidan, başkent Abu Dabi’de BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.

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