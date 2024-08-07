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Dışişleri Bakanı Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Lammy ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefonda görüştü. Görüşmede Gazze’deki son gelişmeler ve bölgede artan gerilim ele alındı.

Ajans Haberleri
  • 07.08.2024 20:59
  • Giriş: 07.08.2024 20:59
  • Güncelleme: 07.08.2024 20:59
Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Lammy ile telefonda görüştü


Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefonda görüştü. Görüşmede Gazze’deki son gelişmeler ve bölgede artan gerilimin ele alındığı öğrenildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın bakanımız, İsrail’in ateşkese karşı çıkan taraf olduğunu hatırlatarak, çatışmaların bölgesel düzeye yayılma riskine dikkat çekti. İsrail’in saldırganlığının durdurulması gerektiğini kaydetti" dedi.

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