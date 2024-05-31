Dışişleri Bakanı Fidan, Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile Gazze'de ateşkesi telefonda görüştü.

ABD Başkanı Biden'ın İsrail'in 3 aşamalı ateşkes önerisini açıklamasının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Hamas ve İsrail arasındaki müzakerelerde gündeme getirilen son teklif ele alındı.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü açıklamıştı.