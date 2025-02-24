Dışişleri Bakanı Fidan, Bloomberg televizyonuna konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Ukrayna'nın olası NATO üyeliğine yaklaşımına ilişkin, "NATO üyesi olmak istemelerine bir şey demeyiz ama çok gerçekçi olmak zorundayız" açıklamasını yaptı.

Fidan, ABD merkezli haber kuruluşu Bloomberg televizyonuna gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın Ukrayna'nın NATO'ya katılma konusundaki ABD yaklaşımını değiştirip değiştirmeyeceğine ilişkin soruya Fidan, "Önceki yönetimin de Ukrayna'nın NATO'ya katılmasından yana olup olmadığından emin değilim. O nedenle bu konuda yeni bir politika olduğunu düşünmüyorum" yanıtını verdi.

Fidan, Ukrayna'nın olası NATO üyeliğine ilişkin, "bu konuyu Avrupalı ortakları ve Ukraynalı dostları ile görüştüklerini", "Ukrayna'nın sadece NATO üyesi olma uğruna değil, ülkesinin güvenliğini garanti altına almak için de bunu talep ettiğinin anlaşılması gerektiğini" belirtti.

Türkiye'nin Ukrayna'nın olası NATO üyeliğine yaklaşımı hakkında Fidan, "NATO üyesi olmak istemelerine bir şey demeyiz ama çok gerçekçi olmak zorundayız. Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) da açıkladığı resmi duruşumuz bu" ifadelerini kulandı.