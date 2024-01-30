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Dışişleri Bakanı Fidan, Bulgaristan Ulusal Meclisi’nde temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Ulusal Meclisi’nde çeşitli temaslarda bulundu.

Ajans Haberleri
  • 30.01.2024 23:09
  • Giriş: 30.01.2024 23:09
  • Güncelleme: 30.01.2024 23:10
Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Fidan, Bulgaristan Ulusal Meclisi’nde temaslarda bulundu


Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan’da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, başkent Sofya’da Bulgaristan Ulusal Meclisi’nde, Meclis Başkanı Rosen Jelyazkov, Dış Politika Komisyonu Başkanı Boyko Borisov, Türkiye-Bulgaristan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Delyan Peevski ve Grup üyeleri ve Değişime Devam Partisi Eş Başkanı Kiril Petkov ile görüştü.

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